Прозрачный S2000 — сюрприз на юбилейном праздновании в Японии

Удивительное воссоздание: прозрачный S2000 на юбилее в Японии

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На юбилейном праздновании культового Honda S2000 в Японии поклонников родстера ждал сюрприз — на трассе Twin Ring Motegi появилась полностью прозрачная версия легендарного автомобиля. Этой осенью японский родстер отметил своё 20-летие, и на торжество съехались не только фанаты, но и разработчики модели. Однако настоящей сенсацией стала прозрачная версия S2000, через которую виден весь технический арсенал автомобиля.

Фото: wikipediа by Calreyn88, CC BY-SA 4.0

Публика была в восторге, наблюдая за этим уникальным родстером, чьи механизмы и устройства стали словно на ладони. Более того, это полностью рабочий автомобиль, хотя, чтобы сохранить его идеальный вид, он редко выезжает на дороги. Такой необычный подход к празднованию лишь добавил очков бренду Honda — согласитесь, отличный рекламный ход.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

