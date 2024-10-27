Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Популярные двигатели, которые стали легендой

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Три самых популярных двигателя, выдержавших испытание временем, были отмечены за свою надёжность и признаны автолюбителями по всему миру.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Первое место уверенно занял 24-сильный мотор объёмом 985 куб. см, созданный немецким концерном Volkswagen и выпущенный в 1938 году. Этот легендарный двигатель завершил свою историю только в 2003 году, когда было остановлено производство малолитражного городского автомобиля, на котором он использовался.

На второй позиции оказался знаменитый Ford Windsor, появившийся 58 лет назад. Хотя он и не выглядит "старичком", приобрести автомобиль с таким двигателем сегодня крайне трудно, но некоторые установки ещё можно найти в продаже.

Третье место досталось мотору от Rolls-Royce из серии L, который работает уже более 60 лет, пусть и в несколько обновлённом виде.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

