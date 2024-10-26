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Как выбрать подержанный автомобиль и избежать ошибок

Как избежать разочарования при покупке подержанного автомобиля
1:15
Авто

Покупка подержанного автомобиля всегда несёт определённые риски: вместо хорошей машины можно купить старое авто по завышенной цене. Чтобы избежать неприятных сюрпризов нужно подходить к выбору ответственно и обращать внимание на некоторые детали.

  1. Остерегайтесь перекупщиков. Их бизнес — покупать автомобили с большим износом, придавать им "презентабельный" вид и продавать, не беспокоясь о том, как долго машина прослужит следующему владельцу. Определить перекупщика можно, если проверить его другие объявления или найти аналогичные предложения на разных платформах.
  2. Скептически относитесь к "рассказам" о пробеге. Если продавец утверждает, что прежний владелец почти не использовал машину, попросите честно рассказать, что потребует ремонта в ближайшее время, чтобы избежать проблем на дороге.
  3. Проверьте VIN-номер. Это уникальный код автомобиля, по которому можно узнать о прошлых авариях и технических проблемах.
  4. Обратите внимание на днище автомобиля. Даже если внешне машина выглядит хорошо, осмотрите её снизу. Ржавчина и повреждения могут обернуться дорогостоящими ремонтами в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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