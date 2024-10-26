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Какие аксессуары для авто действительно полезны

Выбор защитных аксессуаров: делаем автомобиль устойчивым к испытаниям
1:38
Авто

При покупке машины в автоцентре часто предлагают добавить массу различных аксессуаров. Однако далеко не все "примочки" действительно нужны новому автомобилю. Некоторые из них стоит взять сразу, чтобы машина дольше служила и оставалась в отличном состоянии.

Выбор защитных аксессуаров: делаем автомобиль устойчивым к испытаниям
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Двигатель, как "сердце" автомобиля, требует особого внимания и защиты. Многие дилеры предлагают авто с уже установленной защитой картера двигателя, но для большей безопасности автомобиля, особенно на загородных дорогах, рекомендуется добавить дополнительные защитные элементы, например, из стали или композитов. Такие элементы помогут уберечь автомобиль от повреждений и продлить срок службы ключевых узлов.

Тем не менее, для машин, которые ездят только по городу, такая защита может не понадобиться и даже усложнит сервисное обслуживание: для замены масла потребуется специальное оборудование, а дорожный просвет автомобиля снизится.

Если ваш автомобиль оснащён решёткой с крупными ячейками, целесообразно установить защиту радиатора. Она предотвратит попадание мелких камней и мусора, что защитит силовую установку от перегрева и снизит риск повреждений.

Чтобы кузов был защищён от песка и ударов камней, а салон — от постороннего шума, обратите внимание на защиту колёсных арок. Это также поможет предотвратить коррозию. Важно выбрать качественные крепёжные элементы, а не экономить на "хомутиках" — так можно реже использовать агрессивные химические средства для чистки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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