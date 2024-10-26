Как бренды роскошных авто привлекают покупателей

Роскошные авто: что мы платим за бренд

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Многие не задумываются, что основная доля стоимости автомобиля может быть связана не с его характеристиками, а с престижем марки. И это выгодно компаниям — брендовые машины не нуждаются в рекламе: их узнают и ждут.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, CC BY 3.0

Попробуем взглянуть на это на примере. Возьмём несколько популярных автомобилей и разберём, как их подают бренды. Роскошные модели выбрать куда сложнее, чем бюджетные: комплектация таких машин часто укладывается в идею "всё включено". Разница лишь в дополнительных опциях, которые могут идти в штатной комплектации или за дополнительную плату. Более того, каждый производитель старается предложить набор "эксклюзивных" аксессуаров, которые можно докупить отдельно.

Итак, покупатели разделяются на два типа. Первые, узнав, что в машине есть определённые функции, не вникают в подробности. Главное для них — статус, дизайн и бренд, тем более, если марка регулярно мелькает в ТОПах. Вторые же присматриваются к характеристикам, качеству и возможностям, ведь покупка роскошного автомобиля — это как выбор компаньона.

Примером первой категории покупателей можно назвать тех, кто выбирает BMW X5. Этот автомобиль известен уже не одно десятилетие. BMW всегда была первой на "подиумах" и держит этот статус. Даже в сдержанном седане 7-й серии можно найти спортивный дух, а о моделях поменьше и говорить не стоит. Настоящий фанат BMW оценит не только внешний вид, но и мощное звучание двигателя.

Audi Q7 — марка с историей. За ней "четыре кольца" и ряд достижений: первый немецкий автомобиль с левым рулём, переднеприводный авто, членство в Auto Union, легендарный Audi Quattro с полным приводом. А современные модели впечатляют огромными дисплеями, лазерными фарами и системой круиз-контроля. И да, Audi Q7 может "общаться" с водителем и обладает системой экономии топлива.

Если говорить о марке, подходящей для аристократов, то это, безусловно, Land Rover. Range Rover Sport, базирующийся на платформе Discovery, способен влюбить в себя с первого взгляда. Его выбирают те, кто ищет роскошь с настоящим внедорожным характером.

Toyota Land Cruiser 200 отличается своей прочностью. Этот внедорожник доставит вас в самые труднопроходимые места, хотя стоит учитывать расход топлива. Вне дорог он станет вашим верным спутником, а вы — настоящим королём бездорожья.

А вот Mercedes-Benz GLE — символ инноваций и стиля. Ещё Карл Бенц говорил, что "есть автомобили, а есть Mercedes". Модель GLE 450 4MATIC Sport Plus разгоняется до 100 км/ч всего за 5,7 секунды и при этом экономично расходует топливо, а также обладает адаптивной системой, которая обучается.

Все эти бренды цепляют не только техническими характеристиками, но и теми нитями, которые держат покупателей. Готовы ли вы сделать свой выбор среди роскошных машин, основываясь на реальных характеристиках? Решать только вам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

