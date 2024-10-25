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Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения ключевой ставки

Авто

Повышение Центробанком РФ ключевой ставки до 21% может привести к росту цен на новые автомобили, рассказали naavtotrasse.ru в Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения ключевой ставки
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

По словам экспертов, увеличение ключевой ставки делает кредиты более дорогими, и многие потенциальные покупатели автомобилей перед тем, как взять заём, будут тщательно обдумывать целесообразность такого шага. В целом ожидается снижение продаж автомобилей в кредит, хотя в прошлом месяце наблюдался рост оформления таких сделок.

В РОАД подчеркивают, что на бизнес ляжет дополнительная нагрузка, что также приведёт к увеличению цен на автомобили. Точные прогнозы пока затруднительны, однако в течение ближайших двух-трёх месяцев возможны праздничные скидки, которые помогут дилерам распродать часть складских запасов.

Подорожание коснётся не только самих автомобилей, но и сопутствующих услуг, добавляют в ассоциации. Ожидается рост цен на хранение автомобилей на складах дилеров и на автозапчасти. Вероятнее всего, в автомастерских также будут пересмотрены расценки в ближайшее время.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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