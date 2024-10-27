Почему попытки скрыть номера не работают: камеры видят всё

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Некоторые водители используют различные схемы, чтобы скрыть номера своих автомобилей и избежать штрафов. Однако эксперты утверждают, что большинство таких приспособлений неэффективны, поскольку современные камеры способны фиксировать нарушения даже при скрытых номерах, идентифицируя автомобиль по другим признакам.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, CC BY-SA 3.0

Как рассказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК "Урбантех" Александр Домбровский, нейросети могут распознать автомобиль по незначительным внешним деталям, которые водители часто игнорируют. Например, "умные" камеры фиксируют трещины на лобовом стекле, наклейки на кузове, а также наличие или отсутствие багажника. Более того, нейросеть способна распознавать цвет отделки салона, колёса и даже тип загрязнений на машине.

Эти, казалось бы, незначительные признаки позволяют нейросети определить автомобиль, который совершил правонарушение со скрытыми номерами. После того как камера зафиксирует характерные детали, начинается анализ изображений с других устройств. Например, водитель может скрыть номер перед одной камерой, но перед следующей этого не сделать. Таким образом, сравнительный анализ позволяет легко найти нарушителя, которому впоследствии выпишут два штрафа: один за нарушение ПДД, а второй — за попытку скрыть номера.

Уточнения

Нейро́нная сеть — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.



