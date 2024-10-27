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Почему попытки скрыть номера не работают: камеры видят всё

1:27
Авто

Некоторые водители используют различные схемы, чтобы скрыть номера своих автомобилей и избежать штрафов. Однако эксперты утверждают, что большинство таких приспособлений неэффективны, поскольку современные камеры способны фиксировать нарушения даже при скрытых номерах, идентифицируя автомобиль по другим признакам.

Почему попытки скрыть номера не работают: камеры видят всё
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, CC BY-SA 3.0

Как рассказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК "Урбантех" Александр Домбровский, нейросети могут распознать автомобиль по незначительным внешним деталям, которые водители часто игнорируют. Например, "умные" камеры фиксируют трещины на лобовом стекле, наклейки на кузове, а также наличие или отсутствие багажника. Более того, нейросеть способна распознавать цвет отделки салона, колёса и даже тип загрязнений на машине.

Эти, казалось бы, незначительные признаки позволяют нейросети определить автомобиль, который совершил правонарушение со скрытыми номерами. После того как камера зафиксирует характерные детали, начинается анализ изображений с других устройств. Например, водитель может скрыть номер перед одной камерой, но перед следующей этого не сделать. Таким образом, сравнительный анализ позволяет легко найти нарушителя, которому впоследствии выпишут два штрафа: один за нарушение ПДД, а второй — за попытку скрыть номера.

Уточнения

Нейро́нная сеть — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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