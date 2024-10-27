Количество пунктов шиномонтажа в России выросло на 10%: данные Яндекс Карт

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За последние полгода количество пунктов шиномонтажа в России увеличилось почти на 10% — с 15 574 до 16 539 точек. Такие данные предоставили Яндекс Карты.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

По информации сервиса, пик спроса на шиномонтаж обычно приходится на период смены резины — в октябре и апреле. В эти месяцы интерес к карточкам организаций шиномонтажа возрастает почти в три раза, в среднем на 174% по сравнению с другими месяцами.

В те же периоды значительно увеличивается число маршрутов, которые автомобилисты прокладывают к пунктам шиномонтажа. Например, в апреле 2024 года, когда спрос был на пике, пользователи Яндекс Карт проложили почти 700 тысяч маршрутов к таким точкам. Картографический сервис прогнозирует аналогичные результаты по итогам октября.

Наибольшее количество шиномонтажных точек на каждые 10 тысяч человек наблюдается в Санкт-Петербурге (3,39), Краснодаре (2,9), Красноярске (2,3), Волгограде (2,16) и Самаре (2,15).

Кроме того, в сезон замены резины россияне гораздо активнее ищут шины через Поиск Яндекса. В октябре 2023 года количество запросов на шины увеличилось на 70% по сравнению с сентябрем, а в апреле 2024 года — на 65% больше, чем в мае. В первую неделю октября текущего года рост составил уже 40% относительно сентября.

Уточнения

Яндекс Карты — поисково-информационная картографическая служба Яндекса. Открыта в 2004 году. Есть поиск по карте, информация о пробках, отслеживание городского транспорта, прокладка маршрутов и панорамы улиц крупных и других городов.



