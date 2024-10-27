Как пользоваться скрытыми функциями автомобиля: советы дилера

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Перед началом эксплуатации автомобиля многие владельцы редко обращают внимание на его техническое описание, что приводит к возникновению различных вопросов о работе клавиш, заглушек и других функций. Однако менеджер дилерского центра рассказал о некоторых полезных опциях, которые есть во многих машинах, но о них часто не знают автомобилисты.

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Например, если водитель перевозит маленьких детей и беспокоится о их безопасности, важно следить не только за поведением детей, но и за их стремлением потрогать и подёргать различные элементы автомобиля. Это может привести к неприятным ситуациям, если ребенок откроет дверь на ходу. Чтобы избежать этого, в задних дверях предусмотрены детские замки, которые блокируют возможность открывания дверей изнутри.

Некоторым водителям неудобно использовать указатели поворота при перестроении в плотном потоке. Автоматическое отключение поворотника не всегда срабатывает из-за малого радиуса выворота руля, и тогда водителю приходится вручную его отключать. Решить эту проблему можно, слегка нажав на рычаг поворотника, чтобы он мигнул три раза и затем автоматически отключился.

Мало кто знает, что на более дорогих моделях автомобилей можно найти функцию охлаждения напитков в перчаточном ящике. В некоторых случаях это реализовано через специальный отсек с заглушкой, в других — через ползунок, регулирующий поток воздуха в ящик. Часто водители не знают об этой функции, потому что не изучают инструкцию к автомобилю.

В случае необходимости переключить трансмиссию, когда двигатель заглушён, водители автомобилей с АКПП могут столкнуться с проблемой. Но на многих моделях предусмотрена специальная кнопка, позволяющая перевести рычаг в нужное положение. Она может быть расположена на центральной консоли или спрятана под декоративным кожухом селектора.

В жаркие дни понадобится проветрить салон перед тем, как сесть в машину. Для этого необязательно использовать кнопки стеклоподъёмников на водительской двери. Достаточно активировать функцию с брелока, чтобы все стекла автоматически опустились. Эта опция предусмотрена не на всех моделях, но обычно встречается в автомобилях класса C и выше.

Уточнения

Указатель поворота — это световой мигающий сигнал, используемый для обозначения намерения водителя выполнить поворот в ту или иную сторону. Включение всех указателей поворота одновременно сигнализирует об аварийной остановке.



