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Удалённое управление автомобилем: плюсы, минусы и риски для безопасности

3:35
Авто

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о преимуществах и недостатках систем удалённого доступа к управлению автомобилем.

Удалённое управление автомобилем: плюсы, минусы и риски для безопасности
Фото: freepik.com by wirestock

Как работают системы удаленного доступа
Сегодня телематические системы становятся всё доступнее и встречаются даже в бюджетных автомобилях. Эти системы позволяют не только отслеживать местоположение машины, но и управлять многими её функциями через мобильное приложение, а также получать данные о состоянии автомобиля.

Существуют два типа телематических систем: заводские, разработанные автопроизводителями, и сторонние, которые устанавливаются специализированными компаниями. Владельцы новых автомобилей могут использовать оригинальные приложения, а для старых моделей можно установить дополнительные системы через сервисные центры.

Преимущества удалённого доступа
С помощью телематики можно дистанционно запустить двигатель, открыть и закрыть двери и багажник, включить фары или подать звуковой сигнал. Это особенно удобно зимой, чтобы заранее прогреть машину перед поездкой.

Телематические системы упрощают навигацию — маршрут можно загрузить из приложения прямо в штатную систему автомобиля, включая информацию о пробках, камерах и парковках. Также с их помощью можно вести учёт поездок, расхода топлива и скорости, а также диагностировать состояние различных систем автомобиля.

Удалённый доступ позволяет отслеживать местоположение машины и проверять, закрыты ли двери и багажник. Если автомобиль оснащён камерами кругового обзора, можно дистанционно просмотреть, что происходит вокруг.

Недостатки системы
Такие системы не из дешевых: подключение телематики стоит от 10 тысяч рублей. Если заводская установка телематики не предусмотрена, то дооснастить автомобиль через дилера невозможно — это можно сделать только на этапе производства. В таком случае придётся обратиться к сторонним производителям охранных систем.

Ещё одним недостатком является зависимость системы от качества мобильной связи, поскольку данные передаются через специальный сервер.

Риски безопасности
Несмотря на надёжные протоколы защиты, риск несанкционированного доступа к таким системам существует. Злоумышленники могут получить доступ к информации о местоположении автомобиля, его маршрутах и даже управлять некоторыми функциями, например, открытием дверей или запуском двигателя.

Для этого не нужны сложные навыки взлома: логином для доступа часто служат телефон или электронная почта, которые можно найти в открытых источниках. Пароль могут получить, отправив фальшивое сообщение от имени службы безопасности или автосервиса.

Как защитить свой автомобиль
Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, советует с осторожностью пользоваться технологиями удаленного доступа. Он рекомендует сразу после установки отключить возможность открытия дверей через приложение. Для защиты используйте сложные уникальные пароли и по возможности включите двухфакторную аутентификацию. Регулярно проверяйте журнал событий, чтобы убедиться, что доступ к машине не был получен без вашего ведома, и никогда не используйте общественный Wi-Fi для управления автомобилем.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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