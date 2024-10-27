Удалённое управление автомобилем: плюсы, минусы и риски для безопасности

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о преимуществах и недостатках систем удалённого доступа к управлению автомобилем.
Как работают системы удаленного доступа
Сегодня телематические системы становятся всё доступнее и встречаются даже в бюджетных автомобилях. Эти системы позволяют не только отслеживать местоположение машины, но и управлять многими её функциями через мобильное приложение, а также получать данные о состоянии автомобиля.
Существуют два типа телематических систем: заводские, разработанные автопроизводителями, и сторонние, которые устанавливаются специализированными компаниями. Владельцы новых автомобилей могут использовать оригинальные приложения, а для старых моделей можно установить дополнительные системы через сервисные центры.
Преимущества удалённого доступа
С помощью телематики можно дистанционно запустить двигатель, открыть и закрыть двери и багажник, включить фары или подать звуковой сигнал. Это особенно удобно зимой, чтобы заранее прогреть машину перед поездкой.
Телематические системы упрощают навигацию — маршрут можно загрузить из приложения прямо в штатную систему автомобиля, включая информацию о пробках, камерах и парковках. Также с их помощью можно вести учёт поездок, расхода топлива и скорости, а также диагностировать состояние различных систем автомобиля.
Удалённый доступ позволяет отслеживать местоположение машины и проверять, закрыты ли двери и багажник. Если автомобиль оснащён камерами кругового обзора, можно дистанционно просмотреть, что происходит вокруг.
Недостатки системы
Такие системы не из дешевых: подключение телематики стоит от 10 тысяч рублей. Если заводская установка телематики не предусмотрена, то дооснастить автомобиль через дилера невозможно — это можно сделать только на этапе производства. В таком случае придётся обратиться к сторонним производителям охранных систем.
Ещё одним недостатком является зависимость системы от качества мобильной связи, поскольку данные передаются через специальный сервер.
Риски безопасности
Несмотря на надёжные протоколы защиты, риск несанкционированного доступа к таким системам существует. Злоумышленники могут получить доступ к информации о местоположении автомобиля, его маршрутах и даже управлять некоторыми функциями, например, открытием дверей или запуском двигателя.
Для этого не нужны сложные навыки взлома: логином для доступа часто служат телефон или электронная почта, которые можно найти в открытых источниках. Пароль могут получить, отправив фальшивое сообщение от имени службы безопасности или автосервиса.
Как защитить свой автомобиль
Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, советует с осторожностью пользоваться технологиями удаленного доступа. Он рекомендует сразу после установки отключить возможность открытия дверей через приложение. Для защиты используйте сложные уникальные пароли и по возможности включите двухфакторную аутентификацию. Регулярно проверяйте журнал событий, чтобы убедиться, что доступ к машине не был получен без вашего ведома, и никогда не используйте общественный Wi-Fi для управления автомобилем.
Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.