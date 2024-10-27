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Почему подорожали запчасти для автомобилей в 2024 году

2:23
Авто

С начала 2024 года цены на автозапчасти выросли почти на четверть. Больше всего подорожали расходники для европейских автомобилей, которые увеличились в цене почти вдвое, тогда как запчасти для российских машин стали дороже на 14,5%. Эти данные предоставлены "Группой Ренессанс Страхование" (RENI).

Почему подорожали запчасти для автомобилей в 2024 году
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Рекомендованные розничные цены на детали для автомобилей российского и зарубежного производства с начала года увеличились в среднем на 24%. Особенно заметен рост цен на запчасти для популярных иномарок, в частности для европейских автомобилей из концерна Volkswagen Group (на 73%) и корейских машин (на 24%). Наименьший рост показали запчасти для японских авто — 6,5%.

Цены на детали для российских автомобилей поднялись на 14,5%, а для китайских марок — на 16%.

Наибольший рост цен наблюдался для автозапчастей Skoda (на 78%), Volkswagen (на 74%) и Audi (на 69%). Также значительно подорожали запчасти для Hyundai (на 30%), Chery (на 23%) и KIA (на 20%).

Минимальные изменения коснулись деталей для автомобилей Ford (на 2,6%), Land Rover (на 2,4%), Mitsubishi (на 2%) и Suzuki (на 1,8%). Стоимость запчастей для Volvo и Subaru осталась на уровне прошлого года. Единственным брендом, у которого цены на запчасти снизились, стала Mazda (на 12%).

Начиная с 2022 года, сильнее всего выросли цены на ходовые детали для машин Skoda (в 3,6 раза), Volkswagen (в 3,6 раза) и Audi (в 3,5 раза). В 2,4 раза подорожали запчасти для Land Rover, в 2,2 раза — для Ford, в 2,1 раза — для Mazda, и в 2 раза — для Mercedes-Benz и Suzuki. Меньше всего за два года подорожали детали Lada (на 45%), Nissan (на 45%), Mitsubishi (на 39%) и Volvo (на 35%).

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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