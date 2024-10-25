Эксперт назвал ошибки, которых следует избегать при смене шин

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Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" Алексей Стасюк рассказал о пяти распространённых ошибках, которые водители часто допускают при сезонной смене шин.

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Пренебрежение техникой безопасности

При самостоятельной замене шин важно использовать правильный инструмент, надёжный домкрат и противооткатные упоры, а также работать на ровной и просторной площадке. Многие штатные домкраты недостаточно устойчивы, и автомобиль может соскользнуть при подъёме. Перед поднятием машины на домкрате следует ослабить колесные болты — это уменьшит риск неустойчивости вывешенного колеса, что может привести к падению автомобиля, повреждениям и травмам.

Ремонт проколов жгутами

После хранения можно обнаружить, что шина спустила из-за застрявшего гвоздя или самореза. Ремонт жгутом — это лишь временная мера, которая позволяет добраться до ближайшего шиномонтажа. При повреждениях шин лучше обращаться к специалистам, которые используют ремонтные пластыри или "грибки", чтобы устранить проблему более надёжно.

Неправильный монтаж шин

Шины с разными рисунками протектора требуют определённого расположения на автомобиле. Направленные шины с "ёлочным" рисунком должны устанавливаться в соответствии с направлением стрелки и надписи "Rotation" на боковине. Ассиметричные шины нужно монтировать с учётом надписей "Inside" и "Outside", чтобы соблюсти правильное расположение внутренней и внешней стороны.

Экономия на балансировке

Даже если шины хранятся на дисках, балансировка всего комплекта перед каждым сезоном необходима. Шины изнашиваются, а грузики могут со временем отлететь, что вызывает дисбаланс, снижает комфорт вождения и сокращает срок службы подвески и самих шин.

Перетянутые или недокрученные колесные болты

Ошибки при затяжке болтов случаются и при самостоятельной замене, и в сервисах. Чрезмерно затянутые болты затруднят замену колеса в дороге, а слабозатянутые создают риск откручивания колеса во время движения, что крайне опасно для всех участников дорожного движения.

Уточнения

Балансировка колёс — процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления колеса и элементов подвески.

