Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сети высмеяли кудрявые волосы Анджелины Джоли: странно и некрасиво
Актриса Зендея появилась на публике в кожаном платье с глубоким декольте
Как использовать яичную скорлупу, чтобы повысить урожайность в вашем саду
Эксперты назвали востребованные страны для свадебных туров среди россиян
Леонид Якубович высказался об отношениях с матерью: мне не хватило её любви
Евросоюз сокращает закупки российских удобрений
Врач-диетолог о сладком перце: не дайте вашему здоровью пострадать
Врач рассказала о важности укрепления мышц таза для женщин
Экс-возлюбленный Клавы Коки удалил пост про расставание: что случилось?

Эксперт назвал ошибки, которых следует избегать при смене шин

2:19
Авто

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" Алексей Стасюк рассказал о пяти распространённых ошибках, которые водители часто допускают при сезонной смене шин.

Эксперт назвал ошибки, которых следует избегать при смене шин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Пренебрежение техникой безопасности

При самостоятельной замене шин важно использовать правильный инструмент, надёжный домкрат и противооткатные упоры, а также работать на ровной и просторной площадке. Многие штатные домкраты недостаточно устойчивы, и автомобиль может соскользнуть при подъёме. Перед поднятием машины на домкрате следует ослабить колесные болты — это уменьшит риск неустойчивости вывешенного колеса, что может привести к падению автомобиля, повреждениям и травмам.

Ремонт проколов жгутами

После хранения можно обнаружить, что шина спустила из-за застрявшего гвоздя или самореза. Ремонт жгутом — это лишь временная мера, которая позволяет добраться до ближайшего шиномонтажа. При повреждениях шин лучше обращаться к специалистам, которые используют ремонтные пластыри или "грибки", чтобы устранить проблему более надёжно.

Неправильный монтаж шин

Шины с разными рисунками протектора требуют определённого расположения на автомобиле. Направленные шины с "ёлочным" рисунком должны устанавливаться в соответствии с направлением стрелки и надписи "Rotation" на боковине. Ассиметричные шины нужно монтировать с учётом надписей "Inside" и "Outside", чтобы соблюсти правильное расположение внутренней и внешней стороны.

Экономия на балансировке

Даже если шины хранятся на дисках, балансировка всего комплекта перед каждым сезоном необходима. Шины изнашиваются, а грузики могут со временем отлететь, что вызывает дисбаланс, снижает комфорт вождения и сокращает срок службы подвески и самих шин.

Перетянутые или недокрученные колесные болты

Ошибки при затяжке болтов случаются и при самостоятельной замене, и в сервисах. Чрезмерно затянутые болты затруднят замену колеса в дороге, а слабозатянутые создают риск откручивания колеса во время движения, что крайне опасно для всех участников дорожного движения.

Уточнения

Балансировка колёс — процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления колеса и элементов подвески.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми
Красота и стиль
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми Аудио 
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Модные обои 2024: какие варианты остаются актуальными
Дизайн и интерьер
Модные обои 2024: какие варианты остаются актуальными Аудио 
Популярное
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зелёный чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Последние материалы
Евросоюз сокращает закупки российских удобрений
Врач-диетолог о сладком перце: не дайте вашему здоровью пострадать
Экс-возлюбленный Клавы Коки удалил пост про расставание: что случилось?
Врач рассказала о важности укрепления мышц таза для женщин
Как пивные дрожжи помогут победить рак — научный прорыв
Как приготовить сытный салат с квашеной капустой и мясом
Пригожин призвал оставить в покое уехавшую из России Пугачёву
Ани Лорак рассказала, как часто она занимается сексом
Гуфа и его экс-супругу могут лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками
"Провидица Фюрката", или ясновидящая викингов, найдена в Дании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.