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Самые популярные подержанные люксовые авто в России: статистика сентября

1:56
Авто

Более трети (34%) всех подержанных люксовых автомобилей, купленных в сентябре, пришлись на марку Bentley — было продано 68 машин.

Самые популярные подержанные люксовые авто в России: статистика сентября
Фото: Wikipedia by Matti Blume, CC BY-SA 4.0

Согласно данным агентства "Автостат", в сентябре 2024 года россияне приобрели 198 подержанных автомобилей сегмента Luxury, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что рынок в этом сегменте растёт уже третий месяц подряд, что позволило ему выйти "в плюс" по итогам года.

За 9 месяцев 2024 года было продано 1679 люксовых авто с пробегом, что на 0,4% больше, чем за тот же период 2023 года. В сентябре более трети этих продаж пришлось на компанию Bentley (68 шт.).

Почти пятая часть рынка вторичных люксовых авто принадлежит марке Rolls-Royce (37 единиц), а за ней следуют Lamborghini (36 шт.) и Maserati (32 шт.). Также в первый месяц осени было продано 18 автомобилей Ferrari и 7 — Aston Martin.

Среди подержанных люксовых моделей в августе лидерами стали Bentley Continental GT (38 шт.), Lamborghini Urus (24 шт.), Bentley Bentayga (17 шт.), Rolls-Royce Cullinan (15 шт.) и Maserati Levante (14 шт.).

Более половины (55%) всех купленных в сентябре люксовых авто с пробегом пришлись на Москву — 109 автомобилей. Десятая часть рынка пришлась на Московскую область (20 шт.), а Санкт-Петербург и Краснодарский край также превысили отметку в 10 покупок (15 и 11 автомобилей соответственно).

Уточнения

Bentley Motors — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса «люкс». С 1998 года входит в состав немецкого концерна Volkswagen AG.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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