Светодиодная оптика и улучшенный салон: обновленный УАЗ

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Ульяновский автозавод планирует выпустить обновленный внедорожник "Патриот" в четвертом квартале следующего года. Новый флагман УАЗ будет отличаться обновленной внешностью, улучшенным интерьером и новыми техническими агрегатами.

Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, CC BY-SA 4.0

Главное новшество обновленного УАЗ "Патриот" — 2,0-литровый дизельный двигатель JAC мощностью 130 л. с. и с максимальным крутящим моментом 288 Нм. Двигатель оснащен цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров. Он будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, производимой Заволжским моторным заводом, и электромеханической раздаточной коробкой.

Внешний вид внедорожника "Патриот" обновится благодаря установке светодиодной оптики. В салоне изменения коснутся передней панели и центрального тоннеля. Планируется замена рулевого колеса: новое рулевое колесо будет уменьшенного диаметра, с утолщениями в местах хвата и усеченной нижней частью. Также добавят обновленные блоки клавиш управления бортовой электроникой и подушку безопасности.

Стоит напомнить, что последнее обновление УАЗ "Патриот" произошло в 2016 году. Тогда внедорожник получил новую решетку радиатора, обновленную переднюю панель и рычаг коробки передач, регулируемую рулевую колонку и ряд других изменений.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.



