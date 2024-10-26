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Самые безопасные автомобили для такси

Топ безопасных авто для поездок на такси
1:10
Авто

Когда мы вызываем такси, мы всегда надеемся на безопасную поездку. Никто не хочет оказаться в неприятной ситуации, например, попасть в аварию. Водитель, автомобиль, а также соблюдение правил дорожного движения — всё это важные элементы безопасности.

Топ безопасных авто для поездок на такси
Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, CC BY-SA 4.0

Таксопарки понимают эту ответственность, поэтому тщательно проверяют автомобили, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Ведь от этого напрямую зависит репутация компании, что в свою очередь сказывается на её успехе.

Составлен список автомобилей, которые считаются самыми безопасными для использования в службах такси:

  1. Volkswagen Polo. Этот автомобиль занял лидирующую позицию, обеспечивая высокий уровень безопасности для пассажиров и водителя — 96 %. Даже пешеходы получают дополнительную защиту на 76 %.
  2. Kia Rio. Лишь немного отстаёт от лидера: на 3 % ниже показатели безопасности.
  3. Skoda Rapid. Эта модель также обеспечивают достойный уровень безопасности, хотя существует небольшая вероятность получения травм.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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