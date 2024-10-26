Проблемы, с которыми автовладельцы чаще всего обращаются в сервис

Автосервис: главные проблемы, с которыми сталкиваются водители

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже если ваша машина отличается высоким качеством, это не избавляет от необходимости периодически заезжать в автосервис.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Наиболее распространённые проблемы, с которыми сталкиваются автолюбители:

Индикатор Check Engine. Когда загорается этот сигнал, лучше сразу остановить автомобиль, вызвать эвакуатор и отправиться в мастерскую. Игнорировать подобные сигналы — рискованно.

Чрезмерный расход топлива. Причины могут быть разными, но выяснить их и устранить сможет только специалист в сервисе.

Проблемы с колёсами. Наиболее частые — прокол шины или повреждения, вызванные плохим состоянием дорожного покрытия.

Перегрев двигателя. Чаще случается летом, особенно у водителей, попадающих в заторы при высокой температуре воздуха.

Сбои в системе подачи и сгорания топлива. Такие неисправности могут приводить к серьёзным последствиям, поэтому важно вовремя их выявить.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

