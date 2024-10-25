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Какие автомобили предпочитают в разных странах мира

Мировые автолидеры: что покупают в разных странах
1:27
Авто

Каждая страна имеет свои уникальные предпочтения на автомобильном рынке. Модели, которые лидируют в продажах, могут сильно отличаться в зависимости от местных особенностей и привычек водителей.

Мировые автолидеры: что покупают в разных странах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ниже представлен обзор наиболее популярных автомобилей в разных уголках мира.

  • Германия: практичные немцы остаются верны своему производителю, так как уверены, что отечественные автомобили лучше всего подходят для местных дорог. Самым продаваемым автомобилем в стране является Volkswagen Golf, а следом за ним идут VW Tiguan и Volkswagen Polo.
  • Франция: французы отдают предпочтение своим маркам, и здесь лидируют Renault Clio и Peugeot 208, которые прекрасно сочетаются с французским стилем вождения.
  • Великобритания: британцы больше всего ценят автомобили Ford. На первом месте по популярности здесь находится Ford Fiesta, а также в топе продаж значится Ford Focus.
  • США: американцы любят крупные автомобили, особенно пикапы. Лидером на рынке остаётся Ford F-Series, который уже давно ассоциируется с надёжностью и мощностью.
  • ОАЭ: в Объединённых Арабских Эмиратах автомобили — это не только транспорт, но и статус. Здесь покупают роскошные внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser 200, а также модели Nissan и Mitsubishi Pajero.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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