Рейтинг автомобилей, которые сложно продать на вторичном рынке

Автомобили с плохой ликвидностью — это головная боль для их владельцев, особенно когда дело доходит до перепродажи. Эксперты составили список машин, которые, по их мнению, сложно реализовать повторно, даже с большими скидками.
Renault Laguna занимает первое место в этом рейтинге. Специалисты отмечают, что за три года этот автомобиль теряет около 44 % своей стоимости, что делает его крайне невыгодным для перепродажи. Потенциальные покупатели попросту не готовы тратить деньги на машину, которая так быстро обесценивается.
На втором месте — Jaguar FX. В течение нескольких лет стоимость этой модели может снизиться на 42 %, что практически лишает её спроса на вторичном рынке. Владельцы этого авто сталкиваются с серьёзными финансовыми потерями, если решают продать машину спустя пару лет.
Тройку замыкает Cadillac CTS. Стоимость этого автомобиля падает на 40 % всего за три года, и специалисты подчёркивают, что иногда такое падение может произойти всего за один год, что делает его примером наибольших убытков.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.