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Рейтинг автомобилей, которые сложно продать на вторичном рынке

Автомобили, которые быстрее теряют стоимость
1:12
Авто

Автомобили с плохой ликвидностью — это головная боль для их владельцев, особенно когда дело доходит до перепродажи. Эксперты составили список машин, которые, по их мнению, сложно реализовать повторно, даже с большими скидками.

Автомобили, которые быстрее теряют стоимость
Фото: Wikipedia by Marria01, PDM

Renault Laguna занимает первое место в этом рейтинге. Специалисты отмечают, что за три года этот автомобиль теряет около 44 % своей стоимости, что делает его крайне невыгодным для перепродажи. Потенциальные покупатели попросту не готовы тратить деньги на машину, которая так быстро обесценивается.

На втором месте — Jaguar FX. В течение нескольких лет стоимость этой модели может снизиться на 42 %, что практически лишает её спроса на вторичном рынке. Владельцы этого авто сталкиваются с серьёзными финансовыми потерями, если решают продать машину спустя пару лет.

Тройку замыкает Cadillac CTS. Стоимость этого автомобиля падает на 40 % всего за три года, и специалисты подчёркивают, что иногда такое падение может произойти всего за один год, что делает его примером наибольших убытков.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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