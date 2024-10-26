Перенос сроков обжалования штрафов на рабочие дни: что это значит для водителей

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил новый законопроект, который увеличивает срок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Теперь срок будет исчисляться в днях, а не в сутках, как это было ранее. Соответствующая информация опубликована на сайте Совфеда.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM

Изменения в статье 30.3 КоАП РФ

Согласно внесённым поправкам, жалобу на постановление по делу об административном правонарушении можно будет подать в течение десяти дней с момента вручения или получения копии постановления. Ранее срок обжалования составлял десять суток, что иногда приводило к путанице и сокращению доступного времени для подачи жалобы.

Перенос сроков обжалования на рабочие дни

Одно из важных нововведений касается случаев, когда последний день срока обжалования выпадает на нерабочий день. Теперь срок будет автоматически переноситься на первый рабочий день, следующий за нерабочим. Это обеспечит гражданам возможность своевременно подать жалобу и защитить свои права, не теряя возможности из-за выходных или праздничных дней.

Уточнения

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.



