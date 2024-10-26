Перенос сроков обжалования штрафов на рабочие дни: что это значит для водителей

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил новый законопроект, который увеличивает срок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Теперь срок будет исчисляться в днях, а не в сутках, как это было ранее. Соответствующая информация опубликована на сайте Совфеда.
Изменения в статье 30.3 КоАП РФ
Согласно внесённым поправкам, жалобу на постановление по делу об административном правонарушении можно будет подать в течение десяти дней с момента вручения или получения копии постановления. Ранее срок обжалования составлял десять суток, что иногда приводило к путанице и сокращению доступного времени для подачи жалобы.
Перенос сроков обжалования на рабочие дни
Одно из важных нововведений касается случаев, когда последний день срока обжалования выпадает на нерабочий день. Теперь срок будет автоматически переноситься на первый рабочий день, следующий за нерабочим. Это обеспечит гражданам возможность своевременно подать жалобу и защитить свои права, не теряя возможности из-за выходных или праздничных дней.
Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.