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Россияне готовы потратить до 100 тыс. рублей на шины, но заменяют их нечасто

2:11
Авто

Сервис CDEK. Shopping предоставил данные опроса о предпочтениях российских автовладельцев при покупке шин. Исследование показало, что большинство водителей в РФ выделяют на покупку автопокрышек от 70 до 100 тысяч рублей. Около 40% из них готовы потратить 50-70 тысяч рублей, а примерно 13% закладывают в бюджет более 100 тысяч рублей на новые шины.

Россияне готовы потратить до 100 тыс. рублей на шины, но заменяют их нечасто
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги, CC BY-SA 4.0

Частота замены шин
Более половины автовладельцев покупают шины реже, чем раз в два года. Около трети заявили, что меняют колеса каждые два года, а только 5% обновляют их ежегодно. Примерно 40% предпочитают замену шин перед началом сезона, 36% делают это в его разгар, а каждый пятый меняет резину по мере необходимости.

Критерии выбора шин
При выборе автопокрышек россияне в первую очередь ориентируются на их стоимость — на этот показатель обратили внимание 70% респондентов. Примерно половина также учитывает бренд продукции (54,2%) и отзывы других водителей (48,3%). Лишь 7% опрошенных обращают внимание на шумность колес при покупке, так как эта характеристика трудно проверяется без полноценного тест-драйва.

Проблемы с шинами
Согласно результатам опроса, 56,4% автовладельцев сталкиваются с различными повреждениями шин. 27,3% указали на их быстрый износ, а около 20% выразили недовольство низким сцеплением колес. Более 42% респондентов отметили, что шины издают излишний шум, что тоже является проблемой для многих автомобилистов.

Расходы на шины
Примерно половина владельцев автомобилей планируют потратить на покупку новых шин от 70 до 100 тысяч рублей. Около 40% выделяют на это 50-70 тысяч рублей, и 13% готовы потратить свыше 100 тысяч рублей.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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