Как сохранить контроль над автомобилем зимой: советы

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Зимой вождение автомобиля становится более сложным из-за плохой видимости, непредсказуемой погоды и изменяющегося состояния дороги. Дмитрий Сапцов, руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе "Баранка", в беседе с "Лента.ру" дал несколько важных советов для безопасной езды в этот период.

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Главное правило — избегать нештатных ситуаций

Сапцов подчёркивает, что предотвратить опасную ситуацию на дороге проще, чем справляться с её последствиями. Зимой лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля или объехать опасный участок, чем пытаться справляться с заносом или сносом. Плавные и аккуратные движения — ключевой момент. Резкое нажатие на педаль газа, тормоза или неосторожное рулевое управление могут привести к потере сцепления с дорогой.

Плавное управление и подготовка к неожиданностям

На зимних дорогах важно трогаться плавно, заранее снижать скорость перед манёвром и быть готовыми к неожиданным обледенелым участкам трассы, которые могут возникнуть внезапно. Это помогает избежать потери управления автомобилем.

Поддержание хорошей видимости

Эксперт также отметил, что забота о видимости — важный аспект безопасного вождения зимой. Следует своевременно менять стеклоочистители и возить с собой запас незамерзающей жидкости для стеклоомывателей. Регулярное включение ближнего света фар также повышает безопасность, так как фары делают автомобиль заметнее на заснеженных дорогах.

Советы по безопасности

Сапцов подытожил свои рекомендации призывом следить за чистотой фар и задних фонарей.

"Не только вы должны видеть других участников дорожного движения, но и они вас. Это тоже ваша безопасность", — отметил он.

Уточнения

Остановочный путь — расстояние, которое проходит транспортное средство с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. Важно не путать с понятием тормозной путь.



