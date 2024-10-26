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Сроки продажи подержанных авто: какие машины продаются быстрее

1:32
Авто

Сервис "Авто.ру Бизнес" провёл исследование, показавшее изменения в доходности и сроках продажи подержанных автомобилей на российском рынке. По информации, предоставленной компанией, доходность бюджетных авто стоимостью до 300 тыс. рублей снизилась на 0,8%, тогда как автомобили в других ценовых категориях, наоборот, показали рост доходности. Модели с ценником от 700 тыс. до 1,5 млн рублей и дороже 1,5 млн рублей принесли на 0,4% и 0,2% больше дохода соответственно.

Сроки продажи подержанных авто: какие машины продаются быстрее
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тенденции на рынке подержанных авто
По данным дилеров — клиентов "Авто.ру Бизнес", в марте 2024 года наблюдалось замедление темпов продаж на рынке подержанных автомобилей. Однако летом ситуация изменилась, и машины всех возрастных категорий продавались с одинаковой скоростью. Средний срок продажи авто с пробегом составил 34 дня.

Сроки продажи по возрастным категориям
Интересно, что автомобили возрастом от 3 до 5 лет продавались дольше всего — около 39 дней, тогда как транспортные средства старше десяти лет находили покупателя быстрее — в среднем за 31 день. Это может быть связано с более низкой стоимостью старых автомобилей и повышенным спросом на доступные варианты на вторичном рынке.

Уточнения

Доходность или ставка доходности — применяемый в экономике (в финансах) относительный показатель эффективности вложений в те или иные активы, финансовые инструменты, проекты или бизнес в целом.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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