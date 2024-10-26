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Основные поломки Москвич 3: что чаще всего выходит из строя

2:43
Авто

На форуме владельцев кроссовера "Москвич 3" активно обсуждаются различные аспекты эксплуатации, включая поломки и особенности обслуживания. Несмотря на то, что модель поступила на российский рынок в марте 2023 года, некоторые водители уже проехали более 100 тысяч километров, что позволяет судить о надёжности автомобиля в долгосрочной перспективе.

Основные поломки Москвич 3: что чаще всего выходит из строя
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

Опыт владельцев с пробегом свыше 100 тысяч км
Среди владельцев, которые намотали более 100 тысяч километров, наблюдаются положительные отзывы. Так, один из них сообщил, что за 106 тысяч километров пробега заменял только расходные материалы, и серьёзных технических проблем не возникло. Другой пользователь, проехавший 105 тысяч километров, также отметил отсутствие технических неисправностей, хотя упомянул, что у его машины лопнул люк, причины чего он не уточнил.

Общие отзывы о надёжности и проблемах
Среди тех, кто проехал до 100 тысяч километров, отзывы более противоречивые. Например, тормозные колодки служили у одних владельцев до 70 тысяч километров, а у других требовали замены уже на 10 тысячах. В целом, большинство пользователей сходятся во мнении, что автомобиль работает исправно и не доставляет серьёзных проблем. Однако состояние автомобиля сильно зависит от условий эксплуатации. К примеру, кроссоверы с вариаторной коробкой передач чувствительны к резким стартам и буксировке, что может негативно сказаться на их работе. Частое резкое торможение также приводит к быстрому износу колодок, а салон быстрее теряет свой внешний вид при использовании автомобиля в такси.

Часто встречающиеся проблемы
Хотя многие владельцы отмечают общую надёжность, есть и определённые проблемы. Часто упоминается мерцающий экран мультимедийной системы, который некоторые решают перемонтажом проводки. Были также единичные случаи выхода из строя ремня генератора, камеры заднего вида или кругового обзора, сальника привода и шаровой опоры.

Поломки двигателя и проблемы с использованием газа
Некоторые владельцы столкнулись с поломками двигателя, однако причины не всегда были указаны. Также наблюдался прогар клапанов у тех, кто использовал автомобиль на газу. При этом важно учитывать, что на рынке альтернативного топлива есть два основных вида газа — пропан и метан, и каждый из них имеет свои особенности эксплуатации.

Уточнения

«Москви́ч 3» — легковой автомобиль, серийно выпускаемый с 23 ноября 2022 года на российском заводе «Москвич». Автомобиль представляет собой кроссовер Sehol X4 (JAC JS4) бренда Sehol, выпускаемый китайской компанией JAC Motors, полный технологический цикл производства которого был локализован в России.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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