Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные поломки Москвич 3: что чаще всего выходит из строя
Ржаной хлеб и капуста: секреты старинного рецепта квашеной закуски
Как спасти саженцы от гибели: пять распространённых ошибок садоводов
Россияне высказались об условиях проживания детей в отелях
Ирина Пегова высказалась о смерти Романа Мадянова: актёрам нельзя лезть в гроб
Невидимые герои красоты: история создания первого увлажняющего крема
Шоколад: сколько можно, а сколько нельзя
18-летняя возлюбленная Григория Лепса вернулась в Россию: спасибо за новую меня
Причиной разрушения спутника Intelsat 33e стала аномалия

ТО у популярных автомобилей: сколько стоит регулярное обслуживание в России

3:17
Авто

Стоимость технического обслуживания (ТО) автомобиля — важный аспект, который следует учитывать при выборе машины. Помимо расходов на страховку, транспортный налог и выплаты по кредиту, затраты на регулярное ТО могут существенно повлиять на бюджет владельца. Руководитель направления по работе с представителями легковых автомобилей ГК "Альфа-Лизинг" Анастасия Байбароша, отметила особенности техобслуживания популярных марок.

ТО у популярных автомобилей: сколько стоит регулярное обслуживание в России
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

JAC: доступное обслуживание
Модели JAC считаются одними из самых доступных в плане ТО. Техническое обслуживание проводится каждые 10 тысяч километров или раз в год и включает "нулевое" обслуживание. Стоимость варьируется от 12 до 15 тысяч рублей, при этом наиболее дорогостоящим является ТО-6, которое обойдётся в 40 тысяч рублей.

Jetour: ТО раз в 10 тысяч километров
Автомобили Jetour требуют посещения автосервиса каждые 10 тысяч километров или раз в год, включая "нулевое" ТО. Средняя стоимость одного визита составляет 12-20 тысяч рублей. Однако стоимость ТО-4, ТО-8 и ТО-9, которые проводятся при пробеге 40, 80 и 90 тысяч километров, достигает 40 тысяч рублей.

Livan: реже, но дороже
Машины Livan нужно обслуживать раз в 15 тысяч километров или раз в год, при этом "нулевое" ТО отсутствует. Средняя стоимость — 15-20 тысяч рублей. Дорогостоящим является ТО-4, которое проводится на пробеге 60 тысяч километров и стоит около 50 тысяч рублей.

Changan, Chery, FAW и другие марки
Для автомобилей Changan дорогостоящим является ТО-5, для Chery — ТО-4, а для FAW — ТО-6. В других марках также встречаются дорогие плановые ТО, которые могут стоить больше, чем у Livan. Машины GAC проходят ТО каждые 10 тысяч километров или раз в год, "нулевое" ТО отсутствует, а средняя стоимость обслуживания колеблется от 12 до 25 тысяч рублей, без резких скачков в цене на протяжении 150 тысяч километров пробега.

УАЗ и Лада: регулярное ТО каждые 15 тысяч километров
Автомобили УАЗ нуждаются в ТО раз в 15 тысяч километров или раз в год. Средняя стоимость — от 7 до 17 тысяч рублей, а ТО-3 увеличивается до 20 тысяч. Лады требуют техобслуживания с аналогичной периодичностью, стоимость визита в автосервис составляет от 14 до 22 тысяч рублей, а ТО-6 (на 90 тысяч километров) стоит около 38 тысяч рублей.

Москвич: регулярное ТО каждые 10 тысяч километров
"Москвичи" нуждаются в техническом обслуживании каждые 10 тысяч километров или раз в год. Средняя стоимость — от 9 до 20 тысяч рублей, при этом ТО-6 обойдется в 27 тысяч рублей.

Уточнения

JAC Motors — китайская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Авто
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Последние материалы
Невидимые герои красоты: история создания первого увлажняющего крема
Шоколад: сколько можно, а сколько нельзя
18-летняя возлюбленная Григория Лепса вернулась в Россию: спасибо за новую меня
Причиной разрушения спутника Intelsat 33e стала аномалия
Время новых контрактов: Путин о будущем газовых поставок через Украину
Три продукта, которые помогут вашему кишечнику работать как часы
Анна Седокова высказалась в адрес супруга после расставания: надеялась, что не увижу
Как приготовить вкусный ужин за 30 минут: рецепт индейки в соусе
Названы лучшие направления для бюджетных путешествий на новогодние праздники
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.