ТО у популярных автомобилей: сколько стоит регулярное обслуживание в России

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Стоимость технического обслуживания (ТО) автомобиля — важный аспект, который следует учитывать при выборе машины. Помимо расходов на страховку, транспортный налог и выплаты по кредиту, затраты на регулярное ТО могут существенно повлиять на бюджет владельца. Руководитель направления по работе с представителями легковых автомобилей ГК "Альфа-Лизинг" Анастасия Байбароша, отметила особенности техобслуживания популярных марок.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

JAC: доступное обслуживание

Модели JAC считаются одними из самых доступных в плане ТО. Техническое обслуживание проводится каждые 10 тысяч километров или раз в год и включает "нулевое" обслуживание. Стоимость варьируется от 12 до 15 тысяч рублей, при этом наиболее дорогостоящим является ТО-6, которое обойдётся в 40 тысяч рублей.

Jetour: ТО раз в 10 тысяч километров

Автомобили Jetour требуют посещения автосервиса каждые 10 тысяч километров или раз в год, включая "нулевое" ТО. Средняя стоимость одного визита составляет 12-20 тысяч рублей. Однако стоимость ТО-4, ТО-8 и ТО-9, которые проводятся при пробеге 40, 80 и 90 тысяч километров, достигает 40 тысяч рублей.

Livan: реже, но дороже

Машины Livan нужно обслуживать раз в 15 тысяч километров или раз в год, при этом "нулевое" ТО отсутствует. Средняя стоимость — 15-20 тысяч рублей. Дорогостоящим является ТО-4, которое проводится на пробеге 60 тысяч километров и стоит около 50 тысяч рублей.

Changan, Chery, FAW и другие марки

Для автомобилей Changan дорогостоящим является ТО-5, для Chery — ТО-4, а для FAW — ТО-6. В других марках также встречаются дорогие плановые ТО, которые могут стоить больше, чем у Livan. Машины GAC проходят ТО каждые 10 тысяч километров или раз в год, "нулевое" ТО отсутствует, а средняя стоимость обслуживания колеблется от 12 до 25 тысяч рублей, без резких скачков в цене на протяжении 150 тысяч километров пробега.

УАЗ и Лада: регулярное ТО каждые 15 тысяч километров

Автомобили УАЗ нуждаются в ТО раз в 15 тысяч километров или раз в год. Средняя стоимость — от 7 до 17 тысяч рублей, а ТО-3 увеличивается до 20 тысяч. Лады требуют техобслуживания с аналогичной периодичностью, стоимость визита в автосервис составляет от 14 до 22 тысяч рублей, а ТО-6 (на 90 тысяч километров) стоит около 38 тысяч рублей.

Москвич: регулярное ТО каждые 10 тысяч километров

"Москвичи" нуждаются в техническом обслуживании каждые 10 тысяч километров или раз в год. Средняя стоимость — от 9 до 20 тысяч рублей, при этом ТО-6 обойдется в 27 тысяч рублей.

Уточнения

JAC Motors — китайская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.



