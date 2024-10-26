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Выдача автокредитов в РФ снизилась на 3%: что происходит на рынке

1:03
Авто

В сентябре 2024 года в России было выдано 149,4 тыс. кредитов на покупку транспортных средств, что на 3% меньше, чем в августе, сообщают автоэксперты со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выдача автокредитов в РФ снизилась на 3%: что происходит на рынке
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Годовой рост автомобильных кредитов
Несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении выдача автокредитов выросла на 41,2%. Общая сумма займов, оформленных в сентябре, составила 203,9 млрд рублей, что на 9,7% меньше, чем в августе.

Прогноз на будущее
Аналитики ожидают дальнейшее сокращение числа заявок на автокредиты в ближайшие месяцы, и этот процесс, вероятно, ускорится. Причиной называют повышение утильсбора на транспортные средства, что делает покупку автомобилей менее доступной для потребителей.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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