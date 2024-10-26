Выдача автокредитов в РФ снизилась на 3%: что происходит на рынке

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В сентябре 2024 года в России было выдано 149,4 тыс. кредитов на покупку транспортных средств, что на 3% меньше, чем в августе, сообщают автоэксперты со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Годовой рост автомобильных кредитов

Несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении выдача автокредитов выросла на 41,2%. Общая сумма займов, оформленных в сентябре, составила 203,9 млрд рублей, что на 9,7% меньше, чем в августе.

Прогноз на будущее

Аналитики ожидают дальнейшее сокращение числа заявок на автокредиты в ближайшие месяцы, и этот процесс, вероятно, ускорится. Причиной называют повышение утильсбора на транспортные средства, что делает покупку автомобилей менее доступной для потребителей.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.



