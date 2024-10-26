Новый Suzuki Ciaz: доступные комплектации и характеристики в РФ

В Россию по параллельному импорту начали завозить новые японские седаны Suzuki Ciaz. На одном из сайтов по продаже автомобилей начальная цена таких машин составляет 2,2 млн рублей.
Особенности комплектаций
Мультибрендовый автосалон в Москве предлагает модель 2022 года выпуска с уже оплаченным утилизационным сбором и оформленным электронным ПТС. Среди опций — салон из экокожи бежевого цвета с отделкой под дерево, кожаный мультируль, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, климат-контроль и литые диски.
В Астрахани аналогичный Suzuki Ciaz представлен в версии GLX с чёрным кожаным салоном. Эта комплектация включает 16-дюймовые литые диски, галогенные фары с светодиодными дневными ходовыми огнями и датчиком света, светодиодные задние фонари, камеру заднего вида, однозонный климат-контроль и другие функции.
Технические характеристики
Suzuki Ciaz оснащён 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 лошадиных сил, работающим в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет передний привод.
Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.