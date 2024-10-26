Новый Suzuki Ciaz: доступные комплектации и характеристики в РФ

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

В Россию по параллельному импорту начали завозить новые японские седаны Suzuki Ciaz. На одном из сайтов по продаже автомобилей начальная цена таких машин составляет 2,2 млн рублей.

Фото: wikipediа by Chanokchon, CC BY-SA 4.0

Особенности комплектаций

Мультибрендовый автосалон в Москве предлагает модель 2022 года выпуска с уже оплаченным утилизационным сбором и оформленным электронным ПТС. Среди опций — салон из экокожи бежевого цвета с отделкой под дерево, кожаный мультируль, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, климат-контроль и литые диски.

В Астрахани аналогичный Suzuki Ciaz представлен в версии GLX с чёрным кожаным салоном. Эта комплектация включает 16-дюймовые литые диски, галогенные фары с светодиодными дневными ходовыми огнями и датчиком света, светодиодные задние фонари, камеру заднего вида, однозонный климат-контроль и другие функции.

Технические характеристики

Suzuki Ciaz оснащён 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 лошадиных сил, работающим в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет передний привод.

Уточнения

Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем.



