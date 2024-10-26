Шипованная резина и фрикционная: когда и какую выбрать

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, когда лучше выбирать шипованную резину, а когда — фрикционную (или "липучку").
Когда использовать фрикционную резину?
По словам Попова, "липучка" идеально подходит для городской езды, особенно в крупных населённых пунктах. Это связано с тем, что асфальт в таких местах часто обрабатывают реагентами, и на дорогах остаётся минимальное количество льда и снега. В таких условиях фрикционная резина обеспечивает лучшее сцепление и более короткий тормозной путь по сравнению с шипованной, так как сохраняется полный контакт колеса с дорожным покрытием.
Когда выбрать шипованные покрышки?
Эксперт отметил, что шипы могут оказаться неэффективными на голом асфальте, так как увеличивают тормозной путь. Однако если планируется выезд за пределы города, например, по региональным дорогам, где часто встречается рыхлый снег, который не убирали, а автомобили закатали его колёсами, шипованная резина будет более эффективной. Она обеспечит лучшее сцепление и безопасность при движении по заснеженным и обледенелым дорогам.
Безопасность прежде всего
Дмитрий Попов также подчеркнул, что выбор резины — важный аспект зимней езды, но в первую очередь водителям следует полагаться на свои навыки и принципы безопасного вождения. Независимо от погодных условий и типа шин, зима всегда остаётся периодом повышенной опасности на дорогах.
Зимняя шина — автомобильная шина, специально разработанная для использования в холодное время года при температуре ниже +7 °С.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.