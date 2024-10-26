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Катализаторы стали объектом краж: сколько можно заработать на продаже

1:31
Авто

Катализаторы, установленные в выхлопной системе автомобилей для снижения вредных выбросов, считаются важной частью экологического оборудования. Однако в России их часто называют бесполезными запчастями.

Катализаторы стали объектом краж: сколько можно заработать на продаже
Фото: wikipediа by The RedBurn, CC BY-SA 3.0

Почему катализаторы считают бесполезными?
По информации издания, в РФ появились организации, которые скупают использованные катализаторы по высоким ценам, поскольку из них можно извлечь драгоценные металлы, такие как платина. Это привело к тому, что на автомобильных стоянках по ночам начали спиливать катализаторы с машин для последующей перепродажи. А в некоторых автомастерских водителей убеждают, что эта деталь не обязательна и предлагают её удалить.

Почему катализаторы так востребованы?
Катализаторы содержат драгоценные металлы, такие как платина, палладий и родий, которые используются для очистки выхлопных газов. Эти металлы можно переработать и продать, поэтому скупщики готовы платить за использованные катализаторы. Например, за катализатор от старой 2,0-литровой BMW E36 можно получить 33 тыс. рублей, от Volkswagen Golf 4 — 17,5 тыс. рублей, а от Peugeot 406 — 26,5 тыс. рублей. Это создало теневой рынок, на котором катализаторы стали объектом краж и нелегального демонтажа.

Уточнения

Выхлопная система — система выпуска отработанных газов. Включает выпускной коллектор, каталитический конвертер (на автомобилях, выпущенных после 1975 года), сажевой фильтр (у дизельных двигателей, стоит до каталитического конвертера по ходу выхлопных газов) и глушитель.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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