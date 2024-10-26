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Почему замена деталей с VIN-номером грозит снятием машины с учёта

1:32
Авто

Замена деталей кузова автомобиля, на которых нанесён VIN-номер, или их повторная установка после ремонта может привести к принудительному снятию транспортного средства с учёта. Об этом рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Почему замена деталей с VIN-номером грозит снятием машины с учёта
Фото: freepik.com by standret, PDM

Почему это опасно?
По словам Шелкова, если деталь с маркировкой была отделена от остальных элементов кузова или подверглась ремонту, это может создать серьёзные проблемы при последующей регистрации автомобиля. Также аннулирование учёта возможно, если были внесены изменения в конструкцию машины — например, установка двигателя другой модели или кузовных элементов от другого авто.

Проблемы с VIN-номером
Одна из наиболее распространённых ситуаций — когда при аварии повреждается элемент кузова, на котором нанесён VIN-номер, например, лонжерон или полка крыла под капотом. Если при ремонте эти части срезают и заменяют на безномерные запчасти или детали от другой машины, это может стать основанием для проблем с идентификацией автомобиля.

Что делать в случае повреждения маркировки?
Шелков предупреждает, что если маркировка повреждена, для подтверждения идентификации машины и возвращения её в правовое поле необходимо будет пройти экспертизу в Госавтоинспекции. Это сложная и затратная процедура, которая может занять много времени и сил, поэтому важно быть внимательным при ремонте таких деталей.

Уточнения

Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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