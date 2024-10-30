6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку

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С наступлением осенних холодов многие водители сталкиваются с проблемой замерзшей жидкости в бачке омывателя, особенно если они не успели заменить летнюю омывайку на зимнюю "незамерзайку".

Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

Даже если температура слегка опускается ниже нуля, жидкость может замёрзнуть прямо в бачке, что создаёт серьёзную опасность на дороге, особенно в дождь со снегом и в условиях плохой видимости. Портал njcar.ru предложил несколько способов решения этой проблемы.

Самый простой, но не всегда быстрый метод — поставить автомобиль в тёплое место, например, в гараж или на подземную парковку, и дождаться, пока всё оттает. Однако, если времени нет, можно попробовать другие способы.

Одна из частых причин замерзания омывателя — испарение спирта из жидкости, что приводит к замерзанию оставшейся воды в форсунках и шлангах. Чтобы решить эту проблему, можно прочистить форсунки с помощью шприца с тонкой иглой, впрыснув в них размораживающую жидкость, такую как размораживатель замков.

Если замёрз сам бачок омывателя, его можно попытаться разморозить, налив горячую воду на его поверхность. Также можно залить зимнюю незамерзайку с температурой замерзания до -30 градусов, чтобы она растопила лёд. В некоторых случаях бачок можно снять и разморозить дома, но обычно он расположен в труднодоступных местах.

Более быстрый способ — использовать бытовой фен, направив поток тёплого воздуха в заливную горловину бачка. Однако следует быть осторожным, чтобы не перегреть пластик.

Ещё один метод — засыпать в бачок поваренную соль, около 100-200 граммов, которая поможет растопить лёд. Но важно помнить, что солевой раствор не стоит выпускать через штатные форсунки, так как это может вызвать коррозию. Лучше откачать его с помощью насоса и тщательно промыть бачок тёплой водой после разморозки.