Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как продлить срок службы батареи смартфона и избежать ненужного износа
Малышева предупреждает: жир на животе как новый эндокринный орган
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения
Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате
Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80

6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку

2:06
Авто

С наступлением осенних холодов многие водители сталкиваются с проблемой замерзшей жидкости в бачке омывателя, особенно если они не успели заменить летнюю омывайку на зимнюю "незамерзайку".

6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

Даже если температура слегка опускается ниже нуля, жидкость может замёрзнуть прямо в бачке, что создаёт серьёзную опасность на дороге, особенно в дождь со снегом и в условиях плохой видимости. Портал njcar.ru предложил несколько способов решения этой проблемы.

Самый простой, но не всегда быстрый метод — поставить автомобиль в тёплое место, например, в гараж или на подземную парковку, и дождаться, пока всё оттает. Однако, если времени нет, можно попробовать другие способы.

Одна из частых причин замерзания омывателя — испарение спирта из жидкости, что приводит к замерзанию оставшейся воды в форсунках и шлангах. Чтобы решить эту проблему, можно прочистить форсунки с помощью шприца с тонкой иглой, впрыснув в них размораживающую жидкость, такую как размораживатель замков.

Если замёрз сам бачок омывателя, его можно попытаться разморозить, налив горячую воду на его поверхность. Также можно залить зимнюю незамерзайку с температурой замерзания до -30 градусов, чтобы она растопила лёд. В некоторых случаях бачок можно снять и разморозить дома, но обычно он расположен в труднодоступных местах.

Более быстрый способ — использовать бытовой фен, направив поток тёплого воздуха в заливную горловину бачка. Однако следует быть осторожным, чтобы не перегреть пластик.

Ещё один метод — засыпать в бачок поваренную соль, около 100-200 граммов, которая поможет растопить лёд. Но важно помнить, что солевой раствор не стоит выпускать через штатные форсунки, так как это может вызвать коррозию. Лучше откачать его с помощью насоса и тщательно промыть бачок тёплой водой после разморозки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Общество
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом Аудио 
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Популярное
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.

Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Последние материалы
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате
Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80
Полное беззаконие: нелегальные гонки устроили прямо на улицах этого американского города
Сделано в России: Путин поручил разработать программу продвижения национальных брендов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.