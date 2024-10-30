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Названы пять минусов всесезонных шин для зимы

Авто

Некоторые автомобилисты предпочитают всесезонные шины, не подозревая о потенциальной опасности их использования, особенно при минусовых температурах, рассказал в интервью "Газете.Ru" собственник и руководитель автосервисов Fit Service Андрей Мершиев. Эксперт объяснил, что всесезонные шины — это компромиссный вариант, который не обеспечивает полной безопасности в экстремальных условиях.

Названы пять минусов всесезонных шин для зимы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Всесезонные покрышки имеют усредненные характеристики: их резиновая смесь недостаточно жесткая для жаркого лета и недостаточно мягкая для зимних холодов. В результате они изнашиваются быстрее, чем сезонные шины, и приводят к увеличению расхода топлива.

Наиболее серьёзная проблема всесезонных шин заключается в их поведении при минусовых температурах. На сухом или мокром асфальте, а также на льду и снегу, тормозной путь автомобиля увеличивается из-за потери эластичности резины, что снижает безопасность управления. Любители спортивной езды также могут столкнуться с неустойчивостью таких шин при высоких скоростях.

Однако, всесезонные шины могут быть приемлемым вариантом для регионов с мягким климатом, где зимы не бывают слишком холодными. Также они подойдут для водителей, которые редко выезжают на дорогу и проезжают менее 10 000 км в год.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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