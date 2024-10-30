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Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим

2:25
Авто

Многие водители знают, что режим N (нейтраль) в автоматической коробке передач предназначен для разблокировки трансмиссии и позволяет безопасно буксировать автомобиль. Однако, использование этого режима в обычных ситуациях, таких как ожидание на светофорах, может быть приемлемо лишь для некоторых типов автоматических КПП.

Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Эксперт портала njcar.ru объяснил, почему частое переключение на нейтраль в классической автоматической коробке передач (АКПП) и вариаторе CVT может привести к проблемам.

Перед тем как решить, когда можно использовать режим N, важно определить, какая коробка передач установлена в автомобиле. Существует три основных типа автоматических трансмиссий: традиционный автомат с гидротрансформатором, вариатор CVT и роботизированная механическая коробка передач.

Все они имеют режим нейтрали, но его применение зависит от особенностей каждой системы.

Для классической АКПП режим N в первую очередь предназначен для буксировки автомобиля. При его активации снижается давление масла в системе, что позволяет безопасно буксировать машину на скорости до 30-40 км/ч. Однако частое переключение между D (движение) и N, особенно в пробках или при коротких остановках, может ускорить износ коробки передач.

Аналогичная ситуация и с вариатором CVT. Несмотря на отличие в конструкции от классической АКПП, вариатор чувствителен к перегреву и избыточным нагрузкам. Частое использование режима нейтрали может негативно сказаться на его состоянии и привести к снижению срока службы.

С роботизированной коробкой передач ситуация немного иная. В этом случае режим N оказывается полезным, особенно при длительных остановках.

В роботизированной коробке управление сцеплением осуществляется электроникой при нажатии на педаль тормоза, и перевод в нейтраль может помочь снизить нагрузку на трансмиссию и продлить её срок службы.

Таким образом, для классических автоматов и вариаторов частое переключение на нейтраль в обычных условиях не рекомендуется, тогда как для роботизированных трансмиссий это более приемлемо и может способствовать увеличению их ресурса.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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