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Водителям рассказали, почему обкатку шипованных шин нужно проводить до морозов

1:47
Авто

Чтобы избежать выпадения шипов при эксплуатации автомобиля с зимними шипованными шинами, важно соблюдать несколько ключевых правил. Об этом рассказал начальник отдела технической поддержки компании "Кордиант" Алексей Стасюк. Он отметил, что после покупки комплекта зимних шин необходимо провести их обкатку.

Водителям рассказали, почему обкатку шипованных шин нужно проводить до морозов
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

"Переобувание" на зимние шины лучше всего осуществлять, когда среднесуточная температура опускается ниже 7 градусов. Однако, как подчеркивает Стасюк, сразу после установки шин необходимо проехать первые 700 км в щадящем режиме. Это значит, что нужно избегать резких маневров, интенсивного ускорения и торможений, а также не превышать скорость 80 км/ч.

Такая скорость считается оптимальной, так как при её превышении увеличивается сила, воздействующая на посадочные места шипов, что приводит к их выпадению.

Процесс обкатки позволяет шипам закрепиться в своих посадочных местах и предотвращает их потерю в будущем. Это базовое правило, применимое ко всем шипованным шинам, независимо от их бренда и модели, утверждает специалист.

Лучше всего проводить обкатку до наступления сильных морозов, так как при низких температурах шины прогреваются недостаточно, что может негативно сказаться на их долговечности.

По словам Стасюка, обкатку рекомендуется выполнять на ровном асфальте, чтобы избежать частых ударов по шинам, которые могут стать причиной выпадения шипов.

Для достижения лучшего результата можно периодически совершать поездки на расстояние 20-40 км, чтобы поддерживать необходимый температурный режим для шин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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