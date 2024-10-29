Использование дешевой незамерзающей жидкости, продающейся на обочинах дорог, может вызвать неприятные последствия, хотя вреда для автомобиля она не принесет, предупреждает автоэксперт Антон Воротников. Основная проблема связана с резким запахом спирта, который содержится в такой жидкости.
Этот запах может проникнуть в салон через воздушный фильтр, что может привести к неожиданным последствиям на дороге.
"Бывали случаи, когда водители заливали незамерзайку с высоким содержанием спирта, а затем их останавливала полиция. Тест на алкоголь показывал положительный результат, хотя водитель не употреблял алкоголь", — объяснил Воротников. Подобные инциденты зафиксированы неоднократно.
Хотя последующие тесты обычно подтверждают, что водитель трезв, сама процедура проверки и поездка на медицинское освидетельствование могут отнять много времени и доставить неудобства.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.