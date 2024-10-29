Покупка дешевой незамерзайки может обернуться поездкой на медосвидетельствование

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Использование дешевой незамерзающей жидкости, продающейся на обочинах дорог, может вызвать неприятные последствия, хотя вреда для автомобиля она не принесет, предупреждает автоэксперт Антон Воротников. Основная проблема связана с резким запахом спирта, который содержится в такой жидкости.

Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

Этот запах может проникнуть в салон через воздушный фильтр, что может привести к неожиданным последствиям на дороге.

"Бывали случаи, когда водители заливали незамерзайку с высоким содержанием спирта, а затем их останавливала полиция. Тест на алкоголь показывал положительный результат, хотя водитель не употреблял алкоголь", — объяснил Воротников. Подобные инциденты зафиксированы неоднократно.

Хотя последующие тесты обычно подтверждают, что водитель трезв, сама процедура проверки и поездка на медицинское освидетельствование могут отнять много времени и доставить неудобства.