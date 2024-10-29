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Покупка дешевой незамерзайки может обернуться поездкой на медосвидетельствование

0:59
Авто

Использование дешевой незамерзающей жидкости, продающейся на обочинах дорог, может вызвать неприятные последствия, хотя вреда для автомобиля она не принесет, предупреждает автоэксперт Антон Воротников. Основная проблема связана с резким запахом спирта, который содержится в такой жидкости.

Покупка дешевой незамерзайки может обернуться поездкой на медосвидетельствование
Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

Этот запах может проникнуть в салон через воздушный фильтр, что может привести к неожиданным последствиям на дороге.

"Бывали случаи, когда водители заливали незамерзайку с высоким содержанием спирта, а затем их останавливала полиция. Тест на алкоголь показывал положительный результат, хотя водитель не употреблял алкоголь", — объяснил Воротников. Подобные инциденты зафиксированы неоднократно.

Хотя последующие тесты обычно подтверждают, что водитель трезв, сама процедура проверки и поездка на медицинское освидетельствование могут отнять много времени и доставить неудобства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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