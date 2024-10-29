Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дачная пряная грядка: советы по размещению и уходу
Как улучшить вкус отварной картошки
Аллергия не помеха: 5 пород кошек для комфортного соседства
Алла Пугачёва прокомментировала новость о разводе с Максимом Галкиным*
В исторической части Сеула для посетителей вводится комендантский час
Британские учёные выяснили, что с возрастом воробьи заводят меньше друзей
Строим парник: бюджетные решения для дачников
Стильный интерьер без больших затрат: простые советы
Садальский о мистических событиях перед смертью Караченцова: над ним витал рок

Названы главные опасности зимней езды на автомобиле

Авто

Зима — непростое время для автомобилистов, и управление автомобилем в холодный сезон требует особой осторожности. Руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе "Баранка" Дмитрий Сапцов в интервью "Ленте.ру" назвал ключевые правила безопасного вождения зимой.

Названы главные опасности зимней езды на автомобиле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, главное правило зимнего вождения — это предупреждение нештатных ситуаций.

"Лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля или объехать опасный участок, чем пытаться справиться с заносом или столкновением", — отметил Сапцов.

Он советует избегать резких движений — они могут привести к потере сцепления с дорогой и создать опасность для водителя и других участников движения.

Еще одно важное правило касается плавности управления. Любое резкое нажатие на газ или тормоз, а также резкие повороты руля могут стать причиной заноса. Чтобы этого избежать, нужно плавно начинать движение, снижать скорость перед поворотами и выбирать наиболее безопасные траектории.

Также водитель должен быть готов к неожиданностям, ведь обледенелые участки дороги могут появляться внезапно. Резкие движения руля в таких ситуациях только ухудшают положение, иногда приводя к опасным последствиям — выезду на встречную полосу или опрокидыванию автомобиля.

Кроме того, эксперт напомнил о важности обеспечения хорошей видимости. Вовремя замененные резинки в стеклоочистителях и наличие запаса "незамерзайки" — залог чистых стекол. Дмитрий Сапцов подчеркнул необходимость использования ближнего света фар, чтобы автомобиль был заметен для других участников дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Экономика и бизнес
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра Аудио 
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Еда и рецепты
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Последние материалы
Стильный интерьер без больших затрат: простые советы
Садальский о мистических событиях перед смертью Караченцова: над ним витал рок
Что такое тоник, как его применять, плюсы и минусы использования этого средства
Что сделать с рыбой, которая разваливается во время жарки и липнет к сковороде
Тренер: скручивания на пресс помогут сформировать талию
«Младший продинспектор был уличен в том, что брал взятки медом и зерном...» - писала газета «Гудок» 30 октября 1921 года
"Газпром" помог Венгрии снизить цены на газ и электроэнергию: они в 12 раз дешевле, чем в Швеции
Америка заявила о сокращении помощи Украине
Девушка-лунатик во сне купила на Wildberries товаров на 180 тыс рублей
Чеченцы могут массово отправиться в зону СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.