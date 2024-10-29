Названы главные опасности зимней езды на автомобиле

Зима — непростое время для автомобилистов, и управление автомобилем в холодный сезон требует особой осторожности. Руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе "Баранка" Дмитрий Сапцов в интервью "Ленте.ру" назвал ключевые правила безопасного вождения зимой.

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По словам эксперта, главное правило зимнего вождения — это предупреждение нештатных ситуаций.

"Лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля или объехать опасный участок, чем пытаться справиться с заносом или столкновением", — отметил Сапцов.

Он советует избегать резких движений — они могут привести к потере сцепления с дорогой и создать опасность для водителя и других участников движения.

Еще одно важное правило касается плавности управления. Любое резкое нажатие на газ или тормоз, а также резкие повороты руля могут стать причиной заноса. Чтобы этого избежать, нужно плавно начинать движение, снижать скорость перед поворотами и выбирать наиболее безопасные траектории.

Также водитель должен быть готов к неожиданностям, ведь обледенелые участки дороги могут появляться внезапно. Резкие движения руля в таких ситуациях только ухудшают положение, иногда приводя к опасным последствиям — выезду на встречную полосу или опрокидыванию автомобиля.

Кроме того, эксперт напомнил о важности обеспечения хорошей видимости. Вовремя замененные резинки в стеклоочистителях и наличие запаса "незамерзайки" — залог чистых стекол. Дмитрий Сапцов подчеркнул необходимость использования ближнего света фар, чтобы автомобиль был заметен для других участников дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

