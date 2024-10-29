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Названы 10 вещей, которые обязательно надо положить в багажник осенью

1:58
Авто

Первые снегопады и резкие перепады температур превращают каждую поездку осенью в настоящее испытание. Особенно сложно приходится новичкам на дороге, ведь без должной подготовки поездка может стать опасной. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал о 10 вещах, которые необходимо иметь в машине с наступлением холодов.

Названы 10 вещей, которые обязательно надо положить в багажник осенью
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Первым делом, водителям рекомендуется навести порядок в багажнике, убрав все ненужные предметы. Это не только освобождает пространство, но и помогает понять, что уже имеется для безопасной эксплуатации авто в зимний период, а что еще нужно приобрести.

Ключевые предметы для зимней эксплуатации автомобиля включают скребок для льда и щетку для снега. Эти инструменты позволят быстро очистить машину от снега и льда, что особенно важно в морозные осенние и зимние дни. Буксировочный трос также необходим — проверьте его на прочность, ведь в случае экстренной ситуации он должен выдержать вес вашего автомобиля.

Лопата, желательно складная, пригодится для расчистки сугробов. Также не забудьте запастись антифризом и жидкостью для омывателя — их запас в багажнике может спасти ситуацию, если неожиданно закончится старая жидкость.

Кроме того, баллончик WD-40 пригодится для устранения влаги и защиты от замерзания важных механизмов автомобиля. Домкрат, баллонный ключ и компрессор всегда должны быть под рукой, а в условиях зимы их значимость возрастает вдвойне — ведь шины страдают от температурных перепадов и опасных дорог.

Последний, но не менее важный пункт — это тёплая одежда, перчатки и запасной комплект для водителя. Если машина застрянет вдали от цивилизации, такие простые вещи могут оказаться жизненно важными.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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