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Эксперт рассказал, как правильно выбрать дворники для автомобиля

2:18
Авто

С наступлением осени и ухудшением погодных условий важно вовремя обратить внимание на состояние стеклоочистителей. Дождь и мокрый снег увеличивают нагрузку на дворники, и они могут перестать качественно справляться со своей задачей. Для того чтобы обеспечить безопасность на дороге, стоит регулярно проверять их состояние и при необходимости произвести замену.

Эксперт рассказал, как правильно выбрать дворники для автомобиля
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Признаки того, что стеклоочистители пора менять, включают следующее: если 2-3 взмахов дворников недостаточно для качественной очистки стекла, если на стекле остаются разводы и полосы, если дворники издают скрип или если резинки имеют неровную кромку с зазубринами.

Эти симптомы указывают на износ щеток и необходимость их замены.

При выборе новых стеклоочистителей важно учитывать несколько факторов. В первую очередь, стоит подбирать щетки, которые подходят для конкретной модели автомобиля. Некоторые производители предлагают универсальные крепления, что облегчает выбор, однако правильная длина дворников является ключевым параметром.

Если щетки слишком длинные, они могут задевать кузов, а если слишком короткие — не обеспечивать полную очистку стекла.

Существуют три основных типа дворников:

  • Каркасные — они наиболее распространены и подходят для большинства автомобилей.
  • Бескаркасные — обеспечивают лучший прижим к стеклу и выглядят более эстетично.
  • Гибридные — сочетают в себе достоинства каркасных и бескаркасных щеток.

Важно понимать, что качественные стеклоочистители не могут быть слишком дешевыми. Выбирайте дворники в среднем ценовом сегменте, учитывая свои финансовые возможности. Если бюджет позволяет, специалисты советуют приобрести два комплекта щеток: зимний и летний, что позволит максимально эффективно использовать их в зависимости от сезона.

Щетки с графитовым покрытием прослужат дольше и лучше скользят по стеклу.

И последнее, не стоит вырабатывать ресурс дворников до конца. Это расходный материал, и при первых признаках износа их лучше сразу заменить, чтобы избежать проблем с видимостью на дороге.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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