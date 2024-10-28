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Почему менять резину на зимнюю в октябре — это плохая идея для москвичей

1:08
Авто

Московским автомобилистам пока не стоит торопиться с заменой летней резины на шипованную, как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью ТАСС. По его словам, среднесуточная температура воздуха в октябре ещё не будет стабильно опускаться ниже пяти градусов, а снег в ближайшее время не ожидается.

Почему менять резину на зимнюю в октябре — это плохая идея для москвичей
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Тишковец подчеркнул, что хотя решение о смене шин — это личное дело каждого, лучше подождать до конца месяца, чтобы избежать преждевременной порчи дорожного покрытия.

По словам синоптика, более подходящее время для замены резины наступит в ноябре, когда столичный регион начнёт ощущать влияние метеорологической зимы. Тем не менее, устойчивый снежный покров в Москве и области появится не раньше конца ноября или даже начала декабря.

В это время осадки будут чаще переходить в снег, и температура опустится ниже нуля.

Таким образом, до конца октября менять шины на зимние, особенно на шипованные, не рекомендуется.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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