Какие полноприводные кроссоверы совсем не подходят для зимы

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Многие современные кроссоверы, несмотря на их внушительный внешний вид, не всегда справляются с суровыми зимними условиями. Российские водители, привыкшие ассоциировать кроссоверы с внедорожниками, часто недооценивают технические особенности их полного привода.

Фото: wikimedia.org by Kevauto, CC BY-SA 4.0

Владелец сервисного центра, давая интервью на портале njcar.ru, раскрыл, почему кроссоверы не всегда справляются со снежными заносами и глубокими сугробами.

В последние годы производители активно внедряют системы полного привода с использованием электромагнитных или гидравлических муфт. Такие технологии удешевляют производство автомобилей, но имеют ограничения. Муфта, управляющая передачей крутящего момента, может регулировать его подачу в диапазоне от 0 до 100%.

Однако, при буксовании автомобиля в снегу дольше нескольких минут, система перегревается, и водителю приходится охлаждать её вручную, иногда откопав машину из снега.

Особенно проблемными зимой могут стать кроссоверы с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Эти коробки оснащены защитой от перегрева, но при превышении допустимой температуры сцепления размыкаются. Это может стать критической ситуацией, особенно на склонах, когда автомобиль начинает откатываться назад, что грозит серьёзными последствиями.

Многие автовладельцы уверены, что установка внедорожных шин улучшит проходимость кроссовера. Но, по словам эксперта, это может привести к повышенной нагрузке на трансмиссию и к её поломке, особенно в сочетании с не идеальными условиями зимней эксплуатации.

Регулярное обслуживание, замена масла в муфте и внимательное отношение к системе полного привода помогут избежать непредвиденных проблем и сберечь кроссовер от дорогостоящего ремонта.