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ГАИ разъяснила, где безопаснее ставить детское кресло в машине

1:52
Авто

Дискуссия о том, где лучше всего разместить детское кресло в автомобиле — за водителем или передним пассажиром — вызывает немало споров среди родителей.

ГАИ разъяснила, где безопаснее ставить детское кресло в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Многие родители предпочитают ставить кресло за водителем, считая это место более защищенным. Они полагают, что водитель инстинктивно уклонится от угрозы при аварии, сохранив ребёнка в безопасности за своей спиной. Однако этот довод основан на субъективных представлениях, которые не всегда подтверждаются практикой.

Другие предпочитают устанавливать кресло за передним пассажиром, полагая, что это место дальше от встречного потока машин, а значит, более безопасное. Но и это предположение не безупречно. Аварии могут быть разными: лобовые столкновения, касательные удары, аварии с попутными машинами и боковые удары. Предсказать, какая из них произойдет, невозможно, и ни одно место не гарантирует полной защиты.

На практике наибольшую безопасность для ребенка может обеспечить установка кресла посередине заднего сиденья, так как эта зона находится на одинаковом расстоянии от всех потенциальных угроз. Однако не все автомобили позволяют надёжно закрепить кресло посередине — многие модели предлагают крепления ISOFIX только по бокам, а центральное сиденье может не обеспечить необходимой фиксации.

Родителям приходится выбирать между установкой кресла с правой или левой стороны, понимая, что оба варианта не идеальны. ГИБДД советует ориентироваться на практичность — что удобнее для родителя, например, легче ли наблюдать за ребенком во время поездки. Для кого-то это может быть правая сторона, для кого-то — левая. В конечном итоге выбор зависит от личных предпочтений и удобства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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