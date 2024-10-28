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5 причин, почему нельзя покупать подержанную машину у официальных дилеров

2:08
Авто

При покупке подержанного автомобиля многие водители рассчитывают на надёжность и безопасность, обращаясь к предложениям официальных дилеров. Однако автоюрист в интервью порталу njcar. ru назвал 5 причин, почему стоит избегать автосалоны при выборе подержанных машин.

5 причин, почему нельзя покупать подержанную машину у официальных дилеров
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Раньше официальные дилеры специализировались на продаже автомобилей одной марки, но сейчас их площадки трейд-ин заполнены машинами разных производителей. Это, однако, не означает, что выбор у дилеров действительно разнообразен. Частные онлайн-платформы предлагают гораздо больше вариантов, и зачастую по более доступным ценам.

Когда автомобиль попадает в автосалон, его тщательно подготавливают к продаже, устраняя технические неисправности и проводя внешнюю чистку. Это включает в себя полировку, устранение дефектов лакокрасочного покрытия и восстановление салона.

Все эти процедуры стоят дорого, и эти расходы закладываются в финальную цену автомобиля. В итоге цена на подержанные машины у дилеров значительно выше, чем у частных продавцов.

Менеджеры в автосалонах стремятся заработать дважды: они убеждают предыдущего владельца продать автомобиль по заниженной цене, а нового владельца — переплатить за "идеально подготовленное" авто. В то время как у частного продавца можно напрямую узнать, как обслуживался автомобиль и какие у него были неисправности, автосалоны часто скрывают правду о состоянии машин.

Даже если частный продавец что-то недоговорит, это можно проверить по документам, таким как сервисная книжка или заказ-наряды. А вот в салоне такие сведения часто скрыты.

Кроме того, частные продавцы склонны снижать цену, если покупатель находит недостатки, в то время как дилеры умело маскируют любые дефекты. Но самое опасное — это то, что автосалоны нередко утаивают серьёзные повреждения, например, после ДТП, и продают автомобили, которые были плохо отремонтированы после аварий.

Уточнения

Автомобильный дилер — компания, представляющая автомобильный бренд (торговую марку) в одной или нескольких географических точках, имеющая обученный персонал, финансовые ресурсы, а также торговые, производственные и складские площадки, оборудованные в соответствии с требованиями дилерских стандартов, для розничной или оптовой (корпоративной) продажи, предпродажного и послепродажного сервисного обслуживания автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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