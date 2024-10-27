Почему категорически нельзя обгонять сразу несколько машин

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Нарушение правил дорожного движения, особенно при обгонах на трассе, может привести к катастрофическим последствиям. Инспектор ГАИ, комментируя ситуацию для портала njcar. ru, объяснил, почему обгон сразу нескольких автомобилей — это опасная практика, которая может привести к трагедиям.

Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 3.0

Многие водители уверены, что современные технологии их автомобилей помогут справиться с любой ситуацией на дороге. Однако даже самые современные системы безопасности не смогут защитить от непредсказуемых рисков на дороге, особенно на российских трассах, где состояние покрытия может внезапно ухудшиться.

Стремление обогнать несколько транспортных средств подряд на первый взгляд кажется невинным, но этот манёвр таит множество скрытых угроз.

Одной из главных опасностей является внезапное появление пешеходов на нерегулируемых переходах. Водитель, увлечённый обгоном, может попросту не заметить пешехода, а при необходимости срочно вернуться на свою полосу — может оказаться уже поздно.

Ещё одна угроза — это автомобили, внезапно выезжающие с прилегающих дорог или начинающие поворот налево именно в тот момент, когда обгон уже в процессе.

Согласно правилам дорожного движения, обгон допустим только при полном контроле за ситуацией на дороге и при отсутствии помех для других участников. Если нарушить эти правила, водитель рискует не только создать аварийную ситуацию, но и попасть под административную ответственность по статье 12.15.4 КоАП, что может обернуться штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев.