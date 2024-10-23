Суд обязал автосалон вернуть пострадавшей 4,74 миллиона рублей за неисправный Porsche Macan

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Омский областной суд подтвердил решение Первомайского суда по делу о расторжении договора купли-продажи Porsche Macan, который был продан местной жительнице за 2,79 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет gorod55.ru.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Проблемы с автомобилем начались почти сразу после его приобретения: у машины были обнаружены серьезные технические недостатки, такие как задиры в цилиндрах и повышенный расход масла. Экспертиза подтвердила наличие этих существенных проблем, которые возникли в процессе эксплуатации и не были заранее оговорены продавцом.

Суд установил, что автосалон, ООО «КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ», нарушил законодательство, не предоставив покупателю полной информации о качестве продаваемого товара.

В результате судебное решение обязывает компанию вернуть не только стоимость автомобиля, но и выплатить неустойку, а также возмещать моральный вред, что в сумме составляет 4,74 миллиона рублей.

Напомним, ранее Город55 сообщал о пенсионерке из Омска, которая, совершая покупки в торговом центре, получила травму на эскалаторе. Женщина отстояла свои права в суде и выиграла дело, получив 130 тысяч рублей компенсации от владельцев торгового центра.