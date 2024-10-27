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Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину

1:23
Авто

Когда наступают холода, утренние поездки на автомобиле могут превратиться в настоящий вызов. Одни машины так и остаются на стоянке, а другие с трудом заводятся благодаря помощи соседей и их аккумуляторов. Однако инспектор ГАИ, общаясь с порталом njcar.ru, предупредил: за благородным актом помощи могут скрываться серьёзные неприятности.

Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Фото: Wikipedia by Andshel, CC BY-SA 4.0

Многие водители не осознают, что "прикуривание" может нанести вред электронике современного автомобиля. В отличие от простых машин прошлого, сегодняшние автомобили полны сложных систем управления, которые могут пострадать от скачков напряжения. Если не соблюдать правильную последовательность действий, это может привести к дорогостоящим поломкам.

Особенно опасно, если не заглушить двигатель машины-донора перед подключением кабелей. Нарушение этой процедуры может перегрузить электронику и вызвать неисправности, которые проявятся не сразу.

Но не только техника может пострадать. Инспектор также отметил случаи, когда доверчивые водители, пытаясь помочь на дороге, сами становятся жертвами краж. Пока один человек отвлекает внимание, второй может проникнуть в ваш автомобиль и забрать ценные вещи. Вы рискуете оказаться не только с повреждённой машиной, но и без имущества.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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