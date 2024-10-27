Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав

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Круговые перекрестки часто становятся местом частых нарушений ПДД из-за того, что многие водители забывают основные правила движения. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал о самых распространённых ошибках на круговом движении, которые могут привести не только к штрафам, но и к более серьёзным последствиям.

Фото: Wikipedia by Сунђер_Боб_Коцкалоне, This file, CC BY-SA 3.0

Одной из главных ошибок является невыполнение требования уступить дорогу. С 2023 года приоритет при въезде на круг определяют только знаки, а знак "круговое движение" больше не имеет прежнего значения. Невыполнение этого требования может привести к резкому торможению или маневрам других водителей, что является нарушением статьи 12.13 КоАП и карается штрафом в 1 000 рублей.

Вторая частая ошибка — отсутствие сигнала при перестроении или выезде с круга. Многие водители забывают включать поворотник, что тоже является нарушением, согласно статье 12.14 КоАП. За такое действие полагается штраф в 500 рублей.

Ещё одна ошибка — неправильный выбор полосы при съезде с круга. По правилам водитель должен заранее занять крайнюю правую полосу, однако многие этого не делают. Это также влечёт за собой штраф в 500 рублей.

Некоторые водители допускают серьёзные нарушения, такие как движение задним ходом, если они пропустили нужный съезд. Это опасное действие грозит штрафом в 5000 рублей или даже лишением прав на срок до шести месяцев по статье 12.15 КоАП.

Штрафы за нарушения на круговых перекрестках — это не только финансовое взыскание, но и показатель ответственности водителя. В случае ДТП виновным признается нарушитель, что может обернуться большими затратами.

Уточнения

Перекрёсток — пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, «территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части».

