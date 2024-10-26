3 простых способа продлить срок службы дворников автомобиля

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Щетки стеклоочистителя, или "дворники", с течением времени утрачивают свою эффективность, и с наступлением осени эта проблема становится особенно заметной. Полосы на стекле, капли и разводы не только раздражают, но и ухудшают видимость, создавая потенциальные опасности на дороге. Чтобы избежать постоянной замены дворников и продлить срок их службы, портал njcar.ru предложил несколько эффективных советов.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Главная причина износа дворников заключается в потере гибкости резиновых элементов и упругости металлической конструкции. Это приводит к тому, что щетки начинают плохо прилегать к стеклу, оставляя за собой полосы.

Пыль и песок на стекле превращаются в абразивные частицы, которые повреждают резину, особенно в условиях, когда на стекле недостаточно влаги. Вода действует как смазка, и её отсутствие ускоряет износ.

Многие водители ошибочно используют стеклоочистители для удаления наледи со стекла, что значительно сокращает срок службы резины. Вместо этого рекомендуется сначала убрать лёд с помощью ручного скребка, а уже затем включать "дворники".

Такой подход не только продлит срок службы щеток, но и обеспечит хорошую видимость в условиях дождя или снега.

Регулярная очистка самих стеклоочистителей также является важным шагом. Со временем на щетках накапливается грязь, которая ухудшает их работу и ускоряет износ резины. Чтобы предотвратить это, достаточно периодически протирать резиновые элементы чистой тряпкой, смоченной водой или незамерзающей жидкостью. Это поможет сохранить их эластичность и продлить срок службы.

Правильный уход за "дворниками" может увеличить их срок службы в два раза, что существенно сократит частоту их замены и обеспечит безопасность на дороге.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. "дворники") — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

