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Названы 3 простых способа доказать, что в вас въехали задним ходом

1:57
Авто

Дорожные ситуации порой бывают непредсказуемыми, и одно из них — это случай, когда машина впереди неожиданно начинает двигаться назад, врезаясь в ваш автомобиль. К сожалению, не всегда водитель, допустивший такую ошибку, признаёт свою вину.

Названы 3 простых способа доказать, что в вас въехали задним ходом
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, PDM

Портал njcar.ru обратился к инспектору ГАИ с вопросом, как водителю доказать свою невиновность в подобной ситуации.

Одно из основных правил, действующих в подобных ДТП, заключается в том, что ответственность часто ложится на того, кто находится сзади. Согласно пункту 9.10 ПДД, водители обязаны соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. Однако, если машина впереди сдала назад и врезалась в ваш автомобиль, доказать свою правоту поможет запись с видеорегистратора.

Эта запись станет важным доказательством, способствующим объективному разбирательству.

Другие способы доказательства своей невиновности включают в себя доступ к записям с уличных камер видеонаблюдения, а также привлечение свидетелей, которые могут подтвердить произошедшее. Важно сделать фотографии места ДТП, запечатлев все повреждения и расположение автомобилей — это поможет установить факты.

Инспекторы также могут определить, что машина двигалась задним ходом, изучив следы торможения и повреждения автомобилей. Если впередистоящая машина резко тронулась назад, на дороге останутся характерные следы, а также грязь под бампером.

Следы от шин или направление разлетевшихся осколков также дадут полезную информацию для выяснения обстоятельств.

Таким образом, если удастся доказать, что машина впереди действительно сдавала назад, то её водитель будет признан виновным в ДТП за нарушение пункта 8.12 ПДД.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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