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В ГАИ разъяснили, на какой скорости расходуется меньше всего бензина

1:59
Авто

Для большинства автомобилистов важна возможность снизить расход топлива во время длительных поездок по трассе. Но лишь опытные водители знают, что, следуя определённому скоростному режиму, можно значительно сэкономить. В интервью с порталом njcar. ru инспектор ГАИ поделился секретами, как добиться наименьшего расхода топлива при движении.

В ГАИ разъяснили, на какой скорости расходуется меньше всего бензина
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

С ростом цен на топливо российские водители всё чаще ищут способы экономии. Чтобы оптимизировать расходы, важно понять, что влияет на топливную эффективность: от состояния дорожного покрытия и массы автомобиля до объёма и мощности двигателя.

Однако одним из важнейших факторов является скорость, особенно при использовании механической коробки передач.

Экономия топлива во многом зависит от таких параметров, как аэродинамическое сопротивление, тип трансмиссии и мощность двигателя. Оптимальные условия для каждого автомобиля разные, но общее правило гласит: чем выше обороты двигателя, тем больше топлива уходит на 100 км.

Также важно помнить, что с увеличением массы машины возрастает и её потребление.

Резкие ускорения и торможения заметно увеличивают расход топлива. Напротив, плавная езда с постоянной скоростью помогает снизить затраты. Это особенно актуально на загородных трассах, где отсутствуют частые остановки и обгоны.

В условиях городских "пробок" же расход возрастает.

Для бензиновых двигателей идеальными считаются обороты в диапазоне 2 000-2 500, для дизельных — 1 500-2 000. Поддерживая такие обороты на высшей передаче, автомобиль двигается со скоростью от 75 до 100 км/ч. Это позволяет не только сэкономить топливо, но и избежать штрафов за превышение скорости.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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