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Lada Vesta с новыми опциями: когда ожидать амбиентную подсветку и ключ-карту

Авто

Ранее благодаря локализации производства в России на Lada Vesta вновь была установлена система курсовой устойчивости (ESC).

Lada Vesta с новыми опциями: когда ожидать амбиентную подсветку и ключ-карту
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Компания "АвтоВАЗ" готовит новые опции для автомобилей семейства Lada Vesta, которые планируют внедрить в следующем году. В пресс-службе Lada, в 2025 году модель получит ключ-карту, климат-контроль и амбиентную подсветку.

Напомним, что ранее благодаря локализации на Vesta вернулась система ESC. В перечень восстановленных функций также вошли боковые подушки безопасности, трёхступенчатый подогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории, электроскладывание зеркал, датчики дождя и света, а также задний подлокотник.

Кроме того, впервые на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах. Среди дополнительных опций добавились светодиодные противотуманные фары и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

Уточнения

ESC — Электронный контроль устойчивости (в автомобиле)
 

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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