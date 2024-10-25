Lada Vesta с новыми опциями: когда ожидать амбиентную подсветку и ключ-карту

Ранее благодаря локализации производства в России на Lada Vesta вновь была установлена система курсовой устойчивости (ESC).
Компания "АвтоВАЗ" готовит новые опции для автомобилей семейства Lada Vesta, которые планируют внедрить в следующем году. В пресс-службе Lada, в 2025 году модель получит ключ-карту, климат-контроль и амбиентную подсветку.
Напомним, что ранее благодаря локализации на Vesta вернулась система ESC. В перечень восстановленных функций также вошли боковые подушки безопасности, трёхступенчатый подогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории, электроскладывание зеркал, датчики дождя и света, а также задний подлокотник.
Кроме того, впервые на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах. Среди дополнительных опций добавились светодиодные противотуманные фары и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.
ESC — Электронный контроль устойчивости (в автомобиле)
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.
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