Как повышение ставки ЦБ РФ повлияло на спрос на подержанные машины

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По данным экспертов автомобильной системы Pango Cars, в сентябре 2024 года среди автомобилей с пробегом российские автолюбители чаще всего покупали отечественную Lada.

Фото: Wikipedia by Алексей Кашевник, PDM

В категории автомобилей с пробегом бренд Lada занял первое место с долей 11,9%, хотя в сентябре прошлого года он был на третьей позиции с той же долей. На втором и третьем местах оказались южнокорейские марки Kia (13,1%) и Hyundai (11,3%), лишь немного уступившие лидеру.

Спрос на подержанные автомобили в сентябре оказался выше, чем в предыдущем месяце. Обычно в это время года наблюдается затишье, но многие стремились успеть приобрести автомобиль до повышения ставки ЦБ РФ, которое произошло 13 сентября, сообщили в пресс-службе федеральной автомобильной экосистемы Pango Cars.

Чаще всего россияне выбирали автомобили с пробегом в ценовом диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей — их доля составила 33% от всех продаж. Почти четверть покупок (23%) пришлось на автомобили стоимостью от 1 до 1,5 миллиона рублей. 18% подержанных авто купили по цене до 500 тысяч рублей, 14% — в диапазоне от 1,5 до 2 миллионов рублей, и 12% — стоимостью более 2 миллионов рублей.

Самыми популярными типами автомобилей в первый месяц осени стали седаны и внедорожники, на каждый сегмент пришлось по 35% продаж. Пятидверные хэтчбеки заняли третье место с долей 20%.

Почти четверть автолюбителей предпочитали автомобили с пробегом от 100 до 150 тысяч километров (23%). За ними следовали машины с пробегом от 50 до 100 тысяч километров (21%). Каждый пятый покупал автомобиль с пробегом от 150 до 200 тысяч километров (20%). Доли автомобилей с пробегом до 50 тысяч и от 200 до 250 тысяч километров составили по 14%, а наименее популярными стали машины с пробегом более 250 тысяч километров — 11%.

Уточнения

Спрос — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.



